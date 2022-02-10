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桃園捷運工地吊車翻覆 職安署：圖省事操作不當

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園捷運綠線蘆竹區中正北路工地昨（9）日下午1點25分發生工安意外，吊臂接下拆卸捷運高架橋梁胸牆鋼模時，地面上的吊車突然頭重腳輕翹起「倒栽蔥」翻覆，吊臂砸中路邊載鋼模的工程車，幸無人受傷，意外現場直到晚上8點半才排除，道路恢復正常通車。

發生意外的吊車是30噸級工作車，鋼模重量每塊不會超過4噸，按理可以輕而易舉吊掛鋼板或鋼模。

勞動部職業安全衛生署北區中心昨天也到現場調查意外原因，初步確認為操作不當引發意外，操作人員雖然都領有證照是合格的技術員，但是操作吊臂接下拆卸後的鋼模時，因為現場有電線桿、紅綠燈號誌等障礙作業空間受限制，沒有辦法順利把鋼模放到載運的工程車上，於是伸長吊臂想避開電線電桿，導致和地面角度縮小出現頭重腳輕的情形，造成吊車「倒栽蔥」。

北區中心指出，類似操作不當的情形過去在其他工程也發生過，多半是為了圖方便想要省時省事，最後就是欲速則不達發生工安意外。

捷工局強調將依契約檢討統包商及監造單位責任和處罰，另外砸壞雨棚、交通號誌桿和工程車由承包商負責賠償。

桃園捷運工地人為操作不當造成吊車翻覆。記者鄭國樑／翻攝
桃園捷運工地人為操作不當造成吊車翻覆。記者鄭國樑／翻攝

工安 捷運 桃園

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