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影／為搶停車位人肉擋車 兩女上演全武行
台中市蔡姓女子與周姓女子昨天為搶停車位，在西屯區河南路上演人肉擋車、肢體衝突，有民眾看到將過程錄影，並放上臉書社團，還留言「沒拿武器但不輸球棒隊」，第六警分局表示，該起糾紛已將蔡女、周女依傷害、強制罪送辦。
台中市第六警分局西屯所昨天下午4時許獲報，西屯區河南路2段有2名女子發生糾紛打架，警員立即到場查處。
據查，蔡姓女子（44歲）與周姓女子（55歲）在昨天下午4時許時，行經西屯區河南路2段，兩女為爭停路邊的停車格，蔡女以人肉擋車的方式，阻止周姓女子的轎車前行。
周女下車理論後，又與蔡女發生拉扯，過程中波及蔡女的女兒，造成3人擦挫傷，過程全被民眾以手機拍下，上傳臉書「爆料公社」，還留言「沒有拿武器但不輸棒球隊」，引發網友議論。
警方將蔡女、周女帶回派出所後，雙方互相提出告訴，全案依傷害、強制等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。
警方強調，民眾糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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