出庭路上未繫安全帶被攔 男通緝犯：遇到還是要處理

57歲洪姓男子今天要到高雄地院開庭，陸上洪男因未繫安全帶被警方盤查，意外發現他是過失傷害通緝犯；洪聽聞警方告知被通緝，他才說因戶口曾經遷回老家澎湖，平時住在屏東潮州的他未收到通知，「遇到了還是要處理」。警詢後依法將他解送歸案。

警方表示，昨天上午9點20分左右，新興警分局前金分駐所巡邏警組，在前金區中正四路、河東路口，發現洪男開轎車，卻未繫上安全帶，隨即上前盤查，一查之下發現他是高雄地院去年12月8日發布的過失傷害罪通緝犯。

洪男稱，他是因另一起案件要到法院出庭說明，被攔下後才知道他因過去車禍遭人提告過失傷害遭通緝。平時都住在屏東的他，曾經將戶籍遷回澎湖一陣子，之後遷到屏東後，才漸漸有收到一些資料。