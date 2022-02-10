影／有比特幣獲利截圖？警指造假盲點 老翁烙英文回應

台中市曾姓老翁疑中投資詐騙陷阱，已匯款25萬投資比特幣，7日時又到銀行要匯款60萬，行員察覺有異通知警方到場，曾出示投資帳戶獲利的截圖，但警方提醒，畫面可能假造，要老翁將獲利領出確認後，再來匯款，曾點點頭，以英文回說「I agree（我同意）」，打消匯款念頭。

台中市第四警分局大墩所警員黃佳玟、警員楊朝鈞，7日接獲彰化六信行員通報，曾姓老翁（73歲）疑中了歹徒投資詐騙陷阱，欲匯款60萬。

警方到場時，曾姓老翁主動出示手機畫面，聲稱他不久前加入「飆股齊鳴」line群組，投資比特幣，已匯入25萬元有獲利，欲再加碼匯入60萬元，想幫自己多存點養老金。

警方仔細檢視line對話內容，發現歹徒不斷發送獲利訊息誘騙曾翁，還有提供線上虛擬帳戶進帳獲利截圖，才讓曾翁深信不疑。

警方不斷勸說曾翁，虛擬貨幣為常見假投資真詐騙手法，切勿被投資APP表面帳戶上金額矇騙，一切都可能是詐騙集團，誘騙被害人投資更多金額的誘餌，「獲利畫面可能假造」，要曾翁領出獲利確認。

曾翁聽到警方說明後，表示同意點點頭，還數次以英文回應警方「I agree（我同意）」，打消匯款念頭。

第四警分局長許明耀得知此起阻詐案件後，親自頒發紀念品給機警、熱心的行員，感謝行員及時通報，合力保住老翁的退休老本。