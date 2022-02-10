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同樣是綠燈轉彎車撞在一起 孰是孰非？

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市垂揚路與國華街口昨天晚上發生一起汽、機車車禍，女騎士受傷送往醫院救治已無大礙；市警局交通隊調查，雙方都是綠燈轉彎車輛，卻同時進入內側車道因而肇事，初步調查自小客車轉彎弧度過大是肇禍主因。

昨天晚上6時25分左右垂揚路與國華街口內則車道發生一起自小客車與機車車禍，26歲黃姓女騎士倒地不起，由於時逢下班時段車流量大現場民眾協助以雨傘、手機警示來車並協助報案，沒多久救護車來到現場評估傷者身體擦挫傷，協助送往聖馬爾定醫院就治，因左側恥骨骨折目前住院中。

隨後交通隊到場處理，經查雙方沒有酒駕，都是綠燈時轉彎車輛，機車左轉進入垂揚路，自小客車是右轉進入垂揚路，結果卻在垂揚路內側車道撞在一起。都是綠燈也都是轉彎車輛，車禍怎麼發生？肇事責任？

交通隊副隊長江志慶表示，右轉車輛轉彎後應行駛在外側車道，初步研判是自小客車轉彎弧度過大進入內側車道是肇禍主因。

江志慶呼籲，駕駛人行經路口轉彎時要注意車前狀況、遵守交通規則才能避免車禍意外發生。

消防救護人員評估騎士傷勢。記者李宗祐／攝影
消防救護人員評估騎士傷勢。記者李宗祐／攝影
機車騎士與自小客發生車禍當場倒地不起。記者李宗祐／攝影
機車騎士與自小客發生車禍當場倒地不起。記者李宗祐／攝影

車道 車禍

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