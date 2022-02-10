恐嚇信模樣曝光！李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

繼前總統馬英九位於內湖的卸任元首辦公室收到恐嚇信後，國民黨立委李貴敏也收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信件，宣示要「光復香港、時代革命」，要求「勿阻香港手足前往台灣」，還揚言「逆我者死」，李辦昨天下午已前往中正一分局報案。

李貴敏指出，立委代表的不是自己，而是民意，台灣民意不應該被恐嚇；民主政治應有法治，居然這樣的恐嚇信可以直接送國會，威脅代表民意的民代，要藉此達到恐嚇目的，警政署等相關單位應立即調查清楚。

李貴敏表示，收到恐嚇信件很驚慌，卻也非常不解，認為國民黨也沒有阻擋港人來台的事情，應該有誤會。李也強調，政策是執政黨推行，在野黨只是反映民意，不要把所有執政黨政府施政表現不佳、無能情形，以為推給在野黨就能掩蓋。