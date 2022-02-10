北投雜糧行「買蛋」規定遭提告 警將通知老闆到案筆錄

全台雞蛋產量銳減「鬧蛋荒」！張姓民眾在台北市北投區一間雜糧行買蛋，店家表示「買足200元以上的食品才可以買20顆蛋」，張認為不合理，竟跑到附近派出所提告「強買強賣」，違反社會秩序維護法。警方表示，店家促銷有不同手法，但若哄抬物價，將依規定處置。

該雜糧行位於台北市北投區新市街上，警方昨天下午3點獲報趕抵，發現張姓民眾並未在現場，詢問雜糧行員工是否與張有消費糾紛，員工否認，解釋「這是我們的促銷模式」，語氣透露無奈。

張姓民眾事後跑到派出所提告店家「強買強賣」，認為已違反社維法第68條強迫買賣行為。