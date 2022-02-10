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OPI指緣油銅板價9元 高雄男賣仿冒品大賺50萬元
高雄蔡姓男子看準美甲產業興起，從中國阿里巴巴網站，以6到7元價格，大量購入仿冒美國知名指甲彩繪品牌OPI指緣油，再以每支9到12元價格賣出；蔡男短短5個月賣出約4萬5000支，不法所得高達50萬元，保二總隊刑警大隊偵三隊獲報後，逮捕蔡男，依違反商標法送辦。
保二刑大偵三隊表示，蔡男（39歲）看準近幾年臺灣美甲產業興起，美甲店林立，以及疫情期間居家美甲、手足養護風潮再起，對OPI產品需求大增商機，便在中國網站以6到7元價格，購入原價550元到1600元的15種不同香味OPI指緣油，再以每支9到12元價格從蝦皮拍賣平台賣出牟利，去年9月蔡男被警方查獲。
警方初步估計，蔡男5個月內賣出4萬5000支OPI指緣油，不法所得高達50萬元，侵權市值初估約2000多萬元。
警方說，搜索查扣3萬多支指緣油，已抽樣送請高雄市衛生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應，另是否已流入美甲相關產業或用於顧客，警方仍在深入調查中。
警方另案查扣仿冒OPI搓刀，因製成材質不明，是否危害人體亦有疑慮，國外即有使用不潔手部用具致細菌感染的相關例子，呼籲愛美人士不得不慎。
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