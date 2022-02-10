雲林警與時間賽跑 地毯式搜索1天內找到失聯女

雲林縣一名女子近期生活逢低潮，前天中午駕車離家還將手機關機，家屬聯絡不上心急如焚報警協尋，經警方地毯式搜索，當晚9時許在人煙稀少的海堤堤岸道路找到女子座車，家屬聽聞女子平安總算能放下心中大石，也結束一場虛驚。

據悉，該名女子疑似因經商失利，意志消沈，前天中午駕車外出後就無音訊，旁人怎麼都聯絡不上，警方出動搜索，終於在四湖鄉一處海堤附近找到女子座車。

台西警分局長黃念生說，警方啓動「緊急協尋機制」，除調派線上警力協尋，也調閱上百支監視器畫面，追蹤女子行經路線，8日晚間9點20分左右，飛沙所副所長周炫杉及警員劉冠杰沿舊虎尾溪找人時，在堤岸道路上發現女子座車。

2名員警上前查看車內，女子果真在車內，但無論叫喊多少次「小姐！小姐！」女子都沒有回應，警方馬上將車門打開拉出女子，並通知救護人員到場，確認其仍有生命跡象後緊急送醫治療，家屬獲報趕到現場，見女子平安後鬆一口氣，頻向警方道謝。

縣長張麗善今天表示，員警能在第一時間迅速找到協尋民眾，她給予高度讚揚，也致電關心女子，並請社會處協助女子社會救助，另也配發天倫安心手表，啟動心理輔導與社會安全補護網機制，持續追蹤女子狀況，給予適切協助。

黃念生表示，民眾身邊親友若發生情緒低落情形，應多關心與陪伴，避免造成無法挽回的憾事，需要求助時可撥打安心專線0800-788-995或生命線1995求助。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )