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竹市添購6套手持式雷射測速槍 小心超速最高罰2.4萬

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市轄內過往以固定式測速照相桿測速為主，為提升執法機動性，去年先添購1套雷達測速器後，今年又一口氣買了6套手持式雷射測速槍，經驗收後啟用。警方強調，會以「不定時、不定點」加強取締，超速最高可處2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

新竹市警局指出，「十次車禍九次快」，駕駛人違規超速行為，除會提高交通事故肇事率外，更容易造成嚴重傷亡情形。因應超速駕駛是新竹市目標事故違規行為指標之一，為了遏止駕駛人超速的違規行為，將加強機動性執法，保障所有用路人安全。

新竹市去年先添購1套雷達測速器，可移動式進行超速取締，今年也再度添購手持式雷射測速槍，1套要價42萬元，是新竹市首見的雷射測速槍設備。市警局交通隊日前已經完成驗收與員警教育訓練，分派到各分局，並編排易超速與易肇事路段的取締勤務。

移動式測速照相機動性高，竹市警方透過測速設備陸續拍到多輛車輛超速案件，有轎車行經台61西濱北上路段速限80公里，竟飆出147公里，已達危險駕駛程度；也有轎車行經台1線香山區路段速限60公里，竟也超速達125公里，高車速也危及用路安全。

新購置手持式雷射測速槍體積小便於攜帶，員警能隨時移動偵測地點機動性高，且測速結果更為準確。因雷射測速槍是藉由雷射光束集中的特性，採點對點方式，可以精準鎖定車陣中的一輛車進行測速，精準度高。警方說，很適合竹市都會型市區道路。

依道路交通管理處罰條例第40條規定，汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第1項第2款情形外，處1200元以上、2400元以下罰鍰。另依同條例第43條第1項第2款規定，行車速度超過規定之最高時速60公里，達危險駕駛程度，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

有轎車行經台61西濱北上路段速限80公里，經測速發現車輛竟飆出147公里，已達危險駕駛程度。記者張裕珍／翻攝
有轎車行經台61西濱北上路段速限80公里，經測速發現車輛竟飆出147公里，已達危險駕駛程度。記者張裕珍／翻攝
新竹市轄內過往以固定式測速照相桿測速為主，為提升執法機動性，去年先添購1套雷達測速器後，今年又一口氣買了6套手持式雷射測速槍，經驗收後已經啟用。記者張裕珍／翻攝
新竹市轄內過往以固定式測速照相桿測速為主，為提升執法機動性，去年先添購1套雷達測速器後，今年又一口氣買了6套手持式雷射測速槍，經驗收後已經啟用。記者張裕珍／翻攝
新竹市轄內過往以固定式測速照相桿測速為主，為提升執法機動性，去年先添購1套雷達測速器後，今年又一口氣買了6套手持式雷射測速槍，經驗收後已經啟用。記者張裕珍／翻攝
新竹市轄內過往以固定式測速照相桿測速為主，為提升執法機動性，去年先添購1套雷達測速器後，今年又一口氣買了6套手持式雷射測速槍，經驗收後已經啟用。記者張裕珍／翻攝

測速 新竹

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