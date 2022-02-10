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屏東三地門分駐所原址重建 新廳舍看見原鄉文化之美
已有40年屋齡屏東縣警局里港警分局三地門分駐所，因廳舍老舊超過使用年限，縣府編列經費原址改建，今天舉行開工儀式；2層樓的新廳舍融合原鄉文化特色，外牆以淺色系為主，利用傳統石材及加入原住民圖騰及雕刻頭目、勇士、公主圖樣等元素。分駐所去年7月暫搬至三德檢查所，位置在台24線三德檢查哨入山處，距原址約2公里，治安、交通、服務不打折扣。
三地門分駐所轄區地跨三地門鄉大社、德文、達來和三地村，是進入霧台鄉的前哨站，假日遊客絡繹不絕，辦公廳舍歷經40年的歷史承載，廳舍老舊、空間窄小已不符現代化的期待，警察局規畫舊廳舍拆除後原地新建，前年向縣議會提出預算需求等計畫，去年獲得議會的支持編列預算2151萬，由莊景芳建築師事務所設計，壁昌營造有限公司承造。
縣長潘孟安說，新廳舍為方便服務原鄉鄉親、警員辦公及符合現代化等需求，1樓內置有民眾洽公區域、值班台、辦公區、哺乳室、無障礙廁所等等，2樓為分駐所員警寢室、廚房、晒衣場等勤餘活動空間，室外s有停車格及無障礙空間設計，使服務更加便民，建築還融合原鄉文化特色，成為地景之一。
里港分局長鄭頴聰說，分駐所位於鄉內行政中心，緊鄰鄉公所及消防隊，地處於三地門台地隔隘寮溪俯瞰屏東平原，轄區幅員廣闊大都為山地地形，有台24線公路、三地門大橋、谷川大橋及德文部落等豐富的原住民文化特色；新廳舍有鼓勵士氣作用，除提升辦公環境的品質、為民服務的熱忱，也對原鄉建築提供現代化的標竿。
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