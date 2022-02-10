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義消父薰陶 摔角冠軍考上消防員

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防局八德分隊新成員賴永健，大學期間熱愛摔跤，曾奪大專盃錦標賽量級冠軍，並在義消父親鼓勵下成為消防員，今年起至桃園服務，希望未來學習更多消防知識及戰技以助人，也盼桃市「戰術體能」訓練能幫助精進身體素質，並維持良好體態。

23歲的賴永健來自嘉義，父親是當地湖內消防隊義消，由於時常聽聞父親在火災現場的英勇事蹟，受他的薰陶及鼓勵後考上中央警察大學消防學系。

賴永健生性活潑、熱愛運動，大學時期接觸摔角運動，展現極大興趣及熱忱，在教官的帶領下於2019年大專盃摔角錦標賽拿到所屬量級冠軍；訓練期間為維持體態，不僅以有氧、重量訓練控制體重，也成功捨棄炸雞及手搖飲料等美食，讓他從此愛上重量訓練。

賴永健說，救災救護勤務需要相當大的體力、肌力，在學期間便注意到桃園市消防局率先推動現代化、科學化的「戰術體能」訓練，便於畢業後毅然選擇於桃園服務，期待未來能學習更多消防領域的專業知識，並精進自身的消防戰技與體能，在民眾需要救援時，可以利用專業守護他們的平安。

第一大隊八德分隊長鄭仁豪表示，賴永健去年畢業並通過四等特考，因逢疫情，今年才至分隊報到，學習救災及救護技術相當積極，也擁有不錯的體態及良好的學習態度，努力工作之餘也積極準備三等特考，相信假以時日，一定會成為獨當一面的消防員。

賴永健受義消父親薰陶，毅然決定成為消防員，於去年順利考取特考，今年起於桃園市八德分隊服務。圖／八德分隊提供
賴永健受義消父親薰陶，毅然決定成為消防員，於去年順利考取特考，今年起於桃園市八德分隊服務。圖／八德分隊提供
賴永健大學期間熱衷摔跤，曾獲2019年大專盃冠軍，培養了良好飲食與運動習慣。圖／八德分隊提供
賴永健大學期間熱衷摔跤，曾獲2019年大專盃冠軍，培養了良好飲食與運動習慣。圖／八德分隊提供

桃園 消防員 手搖飲料

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