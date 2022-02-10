義消父薰陶 摔角冠軍考上消防員

桃園市消防局八德分隊新成員賴永健，大學期間熱愛摔跤，曾奪大專盃錦標賽量級冠軍，並在義消父親鼓勵下成為消防員，今年起至桃園服務，希望未來學習更多消防知識及戰技以助人，也盼桃市「戰術體能」訓練能幫助精進身體素質，並維持良好體態。

23歲的賴永健來自嘉義，父親是當地湖內消防隊義消，由於時常聽聞父親在火災現場的英勇事蹟，受他的薰陶及鼓勵後考上中央警察大學消防學系。

賴永健生性活潑、熱愛運動，大學時期接觸摔角運動，展現極大興趣及熱忱，在教官的帶領下於2019年大專盃摔角錦標賽拿到所屬量級冠軍；訓練期間為維持體態，不僅以有氧、重量訓練控制體重，也成功捨棄炸雞及手搖飲料等美食，讓他從此愛上重量訓練。

賴永健說，救災救護勤務需要相當大的體力、肌力，在學期間便注意到桃園市消防局率先推動現代化、科學化的「戰術體能」訓練，便於畢業後毅然選擇於桃園服務，期待未來能學習更多消防領域的專業知識，並精進自身的消防戰技與體能，在民眾需要救援時，可以利用專業守護他們的平安。