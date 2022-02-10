台中西區老翁墜天橋 地面一灘血嚇壞民眾

台中市廖姓老翁在西區公益路、大和路天橋墜落，地面留下一灘血跡嚇壞民眾，警、消到場時，廖已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治，經警方初步調查，現場無外力介入痕跡，廖翁有慢性疾病，是否與死因有關，將報請檢察官相驗釐清，已通知死者妻子配合調查。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，西區公益路、大和路有民眾從天橋墜落，高度約4公尺至5公尺高，救護人員到場時，地面留有一灘血跡，躺在地面的廖姓老翁（69歲）已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。

經查，廖姓老翁墜落天橋時，有民眾目擊天橋上只有廖翁一人，初步排除有外力脅迫導致墜落的狀況，詳細的死因，今天會報請台中地檢署檢察官相驗釐清。

據查，警方已通知老翁妻子配合相驗程序，廖翁在過年前已有精神不穩的狀況，不排除因精神狀況，導致意外。

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