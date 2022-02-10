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影／作假「銀行流水明細」供貸款 女反淪詐欺車手

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市37歲林姓女子，因誤信網路「債務整合」廣告，可協助製作假的「銀行流水明細」，藉以提供銀行作為「貸款」申辦。沒想到，林女錢沒貸成，卻反被詐騙集團誘騙，協助提領247萬詐金，淪為提領車手，警詢後依詐欺洗錢防制法送函送法辦。

經查證，37歲林姓女子，沒有正常工作，日前因急於用錢，而向銀行申辦貸款。孰料，銀行告知要貸款得先提出「銀行流水明細」證明供其審核。某日她透過網路網路「債務整合」廣告留言探詢，對方（詐騙集團）誆以可協助製作假的「銀行流水明細」供其向銀行申辦貸款之用，要求林女得先提供3本銀行存摺，讓他們匯入金流才能供查，林女不疑有他立馬提供。

未料，存摺如期交付不久，林女既接到詐騙集團來電表示，已經匯入一筆247萬到她的戶頭內，要她先去刷本察看，並將247萬提領出來交付給20歲黃姓、鄭姓2男，林女雖覺得奇怪，但也如實照做交付。

怎料，翌日，林女再接到詐騙集團來電，以同樣話術表示，已匯入396萬到她另外一個戶頭內，要她再去刷本察看，並將396萬再交付給20歲黃姓、鄭姓2男。林女掛完電話直覺不對勁，立馬驅車來到轄區派出所報案。

警方受理，提供林女假鈔要其配合逮人，並於當日子早上，由新莊偵查隊長徐子胤帶隊，指揮中平所長謝詠濬等大批警員，於新莊區中正路逮捕20歲黃姓、鄭姓2名車手，現場查扣犯罪工具手機4支，一併帶回偵辦。

偵詢時，林女坦推稱不知情遭人利用；而黃、鄭2嫌否認犯行，辯稱他們是資產公司的員工，是幫公司收取外帳。警詢後依詐欺、洗錢防制法將林女函送法辦。而黃、鄭2嫌則依詐欺、洗錢防制法移送。檢察官複訊後黃、鄭兩嫌諭令3萬交保候傳。

大批警力埋伏準備逮車手。記者曾伯愷／翻攝
大批警力埋伏準備逮車手。記者曾伯愷／翻攝
大批警力圍逮詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
大批警力圍逮詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
林女與詐騙集團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
林女與詐騙集團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
林女與詐騙集團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
林女與詐騙集團對話內容。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺 洗錢

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