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天冷在房間燒炭取暖 夫婦2人險陷危境
寒流一波波來襲，民眾會想用各種方式取暖，但近日苗栗一對陳姓夫婦因天冷，異想天開在房間燒炭取暖，但因門窗緊閉導致室內通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、惡心等症狀，驚覺狀況不對趕緊就醫。經醫師檢查確認為一氧化碳中毒，在高壓氧治療後，夫婦倆不適症狀才改善。
苗栗市大千綜合醫院醫療副院長及高壓氧中心主任蔡建宗表示，冬季天氣寒冷，民眾常使用取暖設備或加溫工具來增加暖度，但因屋內大多呈現門窗緊閉狀態，這時如果使用燒炭的方式取暖，易使室內一氧化碳濃度變高、氧氣不足，造成一氧化碳中毒。因此，建議民眾天冷時務必要使用檢驗合格的電暖器或暖暖包等物品，千萬不可貿然以燒炭方式取暖。
他指出，一氧化碳是無色無味的氣體，侵入人體時不易被察覺，且一氧化碳與血液中的血紅素結合力高，造成血紅素無法攜帶氧氣而缺氧。一氧化碳中毒時，輕則頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、視力模糊，嚴重時會導致呼吸脈搏加快、語言及意識障礙、重度昏迷等。如未即時接受治療，可能導致缺氧性腦病變，或在意識恢復後發生智能減退、大小便失禁、表情呆滯、肢體異常或僵硬等遲發性神經後遺症。
蔡建宗提醒， 民眾除了應避免在室內燒炭取暖，使用熱水器時也要特別留意，不可安裝在室內，且要定期檢修排風系統、保持良好通風，如此才能避免一氧化碳中毒事件發生。
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