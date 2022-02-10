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調查局諮詢業務處前副處長 大年初一泡溫泉猝逝

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局諮詢業務處前副處長楊以銘，大年初一去泡溫泉時，疑因天氣過冷導致心肌梗塞，不幸猝逝，享年67歲。楊平日身體硬朗，過年前還跟許多老同事吃飯敘舊，不少同仁聽聞噩耗，感到相當錯愕，楊的妻子曾任內政部主秘，退休後轉為慈濟志工，對於楊的身後事，家屬決定低調不公祭，擇日舉辦追思音樂會。

楊以銘是調查班15期，在調查局前局長葉盛茂時期，歷任社聞組（現為大安站）副主任、公共事務室科長，台南縣市合併後，升任台南市調查處副處長、之後又到局本部總務處擔任專門委員，最後從諮詢業務處副處長退休。

據了解，楊以銘是在2月1日外出泡溫泉時，疑天氣溫差過大，突然感到身體不適，送醫後不治。楊猝逝前身體沒有任何不適徵兆，除夕夜還有不少人與楊傳LINE互相拜年，沒想到大年初一去泡湯就天人永隔，令許多調查局老同事難以置信。

楊以銘與妻子都有宗教信仰，其妻曾任內政部民政司長、主任秘書，在宗教界頗有知名度，2016年慈濟浴佛大典在台北中正紀念堂舉行時，時任總統馬英九率領大批政要參加，當時調查局前副局長林玲蘭、專門委員楊以銘也在其中。

熟悉楊以銘的人說，楊是相當具有膽識的調查官，他50多歲到雲林劍湖山樂園搭乘「擎天飛梭」，飛梭從65公尺高空以高速強力墜落，同座比他年紀輕的男女生，幾乎每個人都嚇得驚慌大叫，他卻老神在在相當淡定，心臟可說相當大顆。

調查局本部。圖／資料照
調查局本部。圖／資料照

台南 溫泉

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