台中木地板倉庫深夜陷火海 3名長者意識清楚送醫觀察

台中潭子昨日深夜驚傳火警！消防局於9日22時許獲報，中山路一段鐵皮加蓋建物起火燃燒，濃煙竄進其前方的聯排透天厝民宅，有3名民眾於4樓獲救，意識清楚，送往台中慈濟醫院預防性就醫，1小時後火勢撲滅，起火原因待火調人員釐清。

台中潭子區中山路一段一處鐵皮加蓋建物昨夜22時許驚傳火警，一側連接著4樓聯排透天厝民宅，另一側則緊鄰台鐵高架鐵路及自行車步道。據了解，此火警共影響3戶民宅，該鐵皮建物是堆放木質地板倉庫，為其中1戶所有。

消防隊員到場後，火勢已逐漸漫延，所幸民宅僅受輕微影響，大部分民眾也自行平安逃生，僅有3名民眾受困於中間棟4樓，分別為李陳女(78歲)、陳女(71歲)及李男(77歲)，意識清楚明顯外傷，由消防隊員利用雲梯車救出，預防性送醫。

據附近居民表示，火警發生當下，只看到有黑煙從民宅竄出，隨後便聞到刺鼻味，立即聯繫消防隊到場，隨後返回到較高處住家時，才驚覺住宅後方的鐵皮建物已陷入熊熊火勢中，怵目驚心的畫面令他直呼「太可怕了」。