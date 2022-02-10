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台中木地板倉庫深夜陷火海 3名長者意識清楚送醫觀察

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中潭子昨日深夜驚傳火警！消防局於9日22時許獲報，中山路一段鐵皮加蓋建物起火燃燒，濃煙竄進其前方的聯排透天厝民宅，有3名民眾於4樓獲救，意識清楚，送往台中慈濟醫院預防性就醫，1小時後火勢撲滅，起火原因待火調人員釐清。

台中潭子區中山路一段一處鐵皮加蓋建物昨夜22時許驚傳火警，一側連接著4樓聯排透天厝民宅，另一側則緊鄰台鐵高架鐵路及自行車步道。據了解，此火警共影響3戶民宅，該鐵皮建物是堆放木質地板倉庫，為其中1戶所有。

消防隊員到場後，火勢已逐漸漫延，所幸民宅僅受輕微影響，大部分民眾也自行平安逃生，僅有3名民眾受困於中間棟4樓，分別為李陳女(78歲)、陳女(71歲)及李男(77歲)，意識清楚明顯外傷，由消防隊員利用雲梯車救出，預防性送醫。

據附近居民表示，火警發生當下，只看到有黑煙從民宅竄出，隨後便聞到刺鼻味，立即聯繫消防隊到場，隨後返回到較高處住家時，才驚覺住宅後方的鐵皮建物已陷入熊熊火勢中，怵目驚心的畫面令他直呼「太可怕了」。

台中市消防局表示，於9日晚間22時許獲報火警，共派出27輛各式救災車、97名人員到場搶救，由第一大隊副大隊長楊世葆指揮，火勢於23時許撲滅，初估燃燒面積約300平方公尺，財損待查，有3位民眾意識清楚，預防性送往慈濟醫院觀察；因起火點鄰近台鐵鐵路電器設備，亦通知台鐵、台電到場，起火原因由火調人員調查中。

現場可見遭火勢波及的瓦斯鋼瓶，所幸無引發其他意外，此火警無人傷亡，僅有3名民眾預防性送往醫院觀察。記者劉柏均／攝影
現場可見遭火勢波及的瓦斯鋼瓶，所幸無引發其他意外，此火警無人傷亡，僅有3名民眾預防性送往醫院觀察。記者劉柏均／攝影
台中潭子一處鐵皮加蓋建物昨日深夜22時許起火燃燒，1小時後火勢由消防隊撲滅。記者劉柏均／攝影
台中潭子一處鐵皮加蓋建物昨日深夜22時許起火燃燒，1小時後火勢由消防隊撲滅。記者劉柏均／攝影
台中潭子一處鐵皮加蓋建物昨日深夜22時許起火燃燒，1小時後火勢由消防隊撲滅。記者劉柏均／攝影
台中潭子一處鐵皮加蓋建物昨日深夜22時許起火燃燒，1小時後火勢由消防隊撲滅。記者劉柏均／攝影
附近居民表示，原先只看見黑煙，並聞到刺鼻味，怎料到高處查看時，才驚覺後方鐵皮倉庫已陷入火海，令他驚呼「太可怕了！」。圖／民眾提供
附近居民表示，原先只看見黑煙，並聞到刺鼻味，怎料到高處查看時，才驚覺後方鐵皮倉庫已陷入火海，令他驚呼「太可怕了！」。圖／民眾提供

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