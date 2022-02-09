台中出生19天女嬰驟逝 檢指示解剖要求家長報戶口

台中市出生19天的女嬰在今天清晨被同床的父母發現，躺臥在床上無生命跡象，警、消到場時，確認女嬰已死亡，檢察官今晚與法醫相驗後，因女嬰外觀無法判斷死因，指示解剖複驗，另外因女嬰尚未報戶口，未來死因確認後，也無法開死亡證明，因此指示女嬰父母辦理報戶口程序。

據查，林姓女子（22歲）無業，與擔任板模工的簡姓男子（29歲）結婚，婚後懷孕，今年1月21日，林女上廁所時，胎中女嬰早產生出，當時林女懷胎約36周，嚇得林女趕緊與丈夫將女嬰送醫，女嬰出生後有黃疸，住院一周後出院，女嬰出院後，與林女、簡住在西屯區逢甲路的出租套房內，三人同睡一床。

今天凌晨零時許，林女餵完女兒之後，預計4小時後再餵奶，凌晨4時許時，女嬰沒有哭鬧，仍會搖動雙手，林女未再餵奶，未料清晨7時許，簡準備上班時，發現躺在牆壁邊的女兒已經沒有呼吸、心跳，趕緊通知警、消到場，但經救護人員確認，女嬰已明顯死亡，沒有送醫。