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台中出生19天女嬰驟逝 檢指示解剖要求家長報戶口

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市出生19天的女嬰在今天清晨被同床的父母發現，躺臥在床上無生命跡象，警、消到場時，確認女嬰已死亡，檢察官今晚與法醫相驗後，因女嬰外觀無法判斷死因，指示解剖複驗，另外因女嬰尚未報戶口，未來死因確認後，也無法開死亡證明，因此指示女嬰父母辦理報戶口程序。

據查，林姓女子（22歲）無業，與擔任板模工的簡姓男子（29歲）結婚，婚後懷孕，今年1月21日，林女上廁所時，胎中女嬰早產生出，當時林女懷胎約36周，嚇得林女趕緊與丈夫將女嬰送醫，女嬰出生後有黃疸，住院一周後出院，女嬰出院後，與林女、簡住在西屯區逢甲路的出租套房內，三人同睡一床。

今天凌晨零時許，林女餵完女兒之後，預計4小時後再餵奶，凌晨4時許時，女嬰沒有哭鬧，仍會搖動雙手，林女未再餵奶，未料清晨7時許，簡準備上班時，發現躺在牆壁邊的女兒已經沒有呼吸、心跳，趕緊通知警、消到場，但經救護人員確認，女嬰已明顯死亡，沒有送醫。

據查，女嬰身體無明顯外傷，也無死亡已久沉積的大面積屍斑，僅有零星的小紅點，研判死亡時間不長，簡與林女都無家暴的素行前科，也非低收入戶，家庭狀況尚屬單純，案發後，林女疑有產後憂鬱症，警詢時情緒激動，警方已通知社會局社工到場協助安撫情緒，全案已在今晚由檢察官、法醫相驗，因外觀無法判斷死因，檢察官指示擇日解剖。

台中市一名出生僅19天的女嬰今晨被父母發現無生命跡象，救護車到場確認已死亡，檢察官今晚相驗，指示擇日解剖。圖／報系資料照
台中市一名出生僅19天的女嬰今晨被父母發現無生命跡象，救護車到場確認已死亡，檢察官今晚相驗，指示擇日解剖。圖／報系資料照

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