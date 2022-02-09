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台中妙齡女疑開車沒注意 釀4車連環撞幸無人傷
台中市北屯區松竹路一段在今天下午4時許，發生一起四車連環撞的交通事故，因當時已接近下班時間，一度造成道路壅塞，不過因無人受傷，受損車輛很快移置到路旁，未釀嚴重堵車狀況，經警方調查，4名駕駛都無酒駕，肇事原因疑是開車的吳姓女子，未注意前方車輛已減速停等，直接撞上前方車輛後，釀3車推撞，幸整起車禍無人受傷，詳細肇事仍待調查。
據查，吳姓女子（23歲）在今天下午4時許，駕駛轎車沿松竹路往旱溪東路方向行駛，行經松竹路一段922號附近時，疑一時未注意前方車輛減速停等時，追撞前方由鍾姓男子（58歲）、詹姓女子（32歲）、賴姓女子（52歲）等3人駕駛的車輛，造成4輛車受損，但無人受傷，其中車損較嚴重的是吳女的車輛，車頭凹陷、前保桿近乎報銷。
第五警分局交通分隊獲報到場調查，四名涉案駕駛都無酒精濃度，吳女辯稱，一時沒注意到前方車輛減速才會撞上，初判肇因為未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
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