快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國道一號台中段國光客運與4輛轎車追撞 9人受傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

國道一號台中南下路段今晚發生車禍，4輛轎車追撞後再撞上最前方的國光客運車輛，共有9名男女受傷，都送醫治療，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天下午5點51分獲報，國道一號台中南下176.2公里處有車禍，多人受傷，派遣水湳、西屯、四平及黎明分隊，出動救護車4輛，消防人員8名到場搶救。

消防隊員到場發現，現場是國光客運與4輛轎車連環追撞車禍，客運車在最前方被追撞，共6女3男送醫，水湳消防分隊救護車載送2名傷者(一男一女)到中國醫藥大學附設醫院治療，二人都是轎車乘客，頭部撕裂傷、意識清楚。

西屯消防分隊救護車載送2名女性年約25歲到台中榮總治療，二女都是轎車乘客，胸痛，意識清楚；四平消防分隊救護車載送3名轎車傷者(2男1女)到中港澄清醫院，三人都擦傷及胸痛，意識清楚；黎明消防分隊救護車載送2名女性都是轎車傷者，目前胸痛，意識清楚，送往中港澄清醫院治療。

國道一號台中南下路段今天傍晚發生追撞車禍。圖／取自記者爆料網
國道一號台中南下路段今天傍晚發生追撞車禍。圖／取自記者爆料網

國道 車禍

延伸閱讀

拜年後返鄉 疑疲勞駕駛追撞鄰車釀禍

國道一號后里段追撞車禍 夫頭破慘死 妻也亡 另一人傷

相關新聞

台中出生19天女嬰驟逝 檢指示解剖要求家長報戶口

台中市出生19天的女嬰在今天清晨被同床的父母發現，躺臥在床上無生命跡象，警、消到場時，確認女嬰已死亡，檢察官今晚與法醫相...

影／花蓮老婦開車路過停車場突暴衝 10秒不到連撞9車

花蓮一名72歲張姓婦人今天下午開車，路過慈濟醫院對面停車場，轉彎時不明原因失控暴衝，連撞停在場內多部轎車，幸好無人受傷，...

台中妙齡女疑開車沒注意 釀4車連環撞幸無人傷

台中市北屯區松竹路一段在今天下午4時許，發生一起四車連環撞的交通事故，因當時已接近下班時間，一度造成道路壅塞，不過因無人...

影／國道一號台中段國光客運與4輛轎車追撞 9人受傷

國道一號台中南下路段今晚發生車禍，4輛轎車追撞後再撞上最前方的國光客運車輛，共有9名男女受傷，都送醫治療，肇事原因由國道...

嘉縣兩男騎車不明原因機車跌落2米深溝 駕駛當場OCHA

嘉義縣新港鄉今天下午傳機車摔車車禍，1名55歲男子騎機車載另名年約50歲友人，行經南港農場附近時，不明原因跌落路旁約2公...

影／「3條通」通緝犯見警站崗太緊張 員警裝沒事智擒

南投縣埔里警分局史港派出所警員蘇子倫大年初三值交通崗時，意外查見一名「3條通」通緝犯，考量對方騎車，若貿然上前恐兔脫，遂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。