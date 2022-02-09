影／國道一號台中段國光客運與4輛轎車追撞 9人受傷

國道一號台中南下路段今晚發生車禍，4輛轎車追撞後再撞上最前方的國光客運車輛，共有9名男女受傷，都送醫治療，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天下午5點51分獲報，國道一號台中南下176.2公里處有車禍，多人受傷，派遣水湳、西屯、四平及黎明分隊，出動救護車4輛，消防人員8名到場搶救。

消防隊員到場發現，現場是國光客運與4輛轎車連環追撞車禍，客運車在最前方被追撞，共6女3男送醫，水湳消防分隊救護車載送2名傷者(一男一女)到中國醫藥大學附設醫院治療，二人都是轎車乘客，頭部撕裂傷、意識清楚。