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影／國道一號台中段國光客運與4輛轎車追撞 9人受傷
國道一號台中南下路段今晚發生車禍，4輛轎車追撞後再撞上最前方的國光客運車輛，共有9名男女受傷，都送醫治療，肇事原因由國道警方調查中。
台中市消防局今天下午5點51分獲報，國道一號台中南下176.2公里處有車禍，多人受傷，派遣水湳、西屯、四平及黎明分隊，出動救護車4輛，消防人員8名到場搶救。
消防隊員到場發現，現場是國光客運與4輛轎車連環追撞車禍，客運車在最前方被追撞，共6女3男送醫，水湳消防分隊救護車載送2名傷者(一男一女)到中國醫藥大學附設醫院治療，二人都是轎車乘客，頭部撕裂傷、意識清楚。
西屯消防分隊救護車載送2名女性年約25歲到台中榮總治療，二女都是轎車乘客，胸痛，意識清楚；四平消防分隊救護車載送3名轎車傷者(2男1女)到中港澄清醫院，三人都擦傷及胸痛，意識清楚；黎明消防分隊救護車載送2名女性都是轎車傷者，目前胸痛，意識清楚，送往中港澄清醫院治療。
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