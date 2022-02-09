影／花蓮老婦開車路過停車場突暴衝 10秒不到連撞9車

花蓮一名72歲張姓婦人今天下午開車，路過慈濟醫院對面停車場，轉彎時不明原因失控暴衝，連撞停在場內多部轎車，幸好無人受傷，有9車遭到撞擊，張婦車頭也嚴重毀損。警方趕到現場處理，張女未酒駕，事故原因正由警方調查處理中。

根據監視器畫面，張姓婦人轉彎時，不明原因直衝停車場，先是撞開好幾輛車，仍未停下，車頭對車頭將一輛小客車「頂」到一旁民宅車庫前才停下，車庫鐵捲門被撞壞，停在車庫內的紅色轎車也受波及，過程不到10秒鐘。

當時正好有一位單車騎士經過，看到車輛直衝而來，反應很快馬上煞車未被撞及，闖禍的張姓婦人在事發後癱坐車內，顯得不知所措。當時附近住戶聽到撞擊聲，紛紛到停車場查看，有車主看到好好停在停車場的愛車竟然被撞擊，相當傻眼。

花蓮警分局今天下午3時17分接獲通報，立即趕到現場處理。縣議員魏嘉彥接獲車主求助，也第一時間前往關切，協助後續處理。