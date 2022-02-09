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影／花蓮老婦開車路過停車場突暴衝 10秒不到連撞9車

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名72歲張姓婦人今天下午開車，路過慈濟醫院對面停車場，轉彎時不明原因失控暴衝，連撞停在場內多部轎車，幸好無人受傷，有9車遭到撞擊，張婦車頭也嚴重毀損。警方趕到現場處理，張女未酒駕，事故原因正由警方調查處理中。

根據監視器畫面，張姓婦人轉彎時，不明原因直衝停車場，先是撞開好幾輛車，仍未停下，車頭對車頭將一輛小客車「頂」到一旁民宅車庫前才停下，車庫鐵捲門被撞壞，停在車庫內的紅色轎車也受波及，過程不到10秒鐘。

當時正好有一位單車騎士經過，看到車輛直衝而來，反應很快馬上煞車未被撞及，闖禍的張姓婦人在事發後癱坐車內，顯得不知所措。當時附近住戶聽到撞擊聲，紛紛到停車場查看，有車主看到好好停在停車場的愛車竟然被撞擊，相當傻眼。

花蓮警分局今天下午3時17分接獲通報，立即趕到現場處理。縣議員魏嘉彥接獲車主求助，也第一時間前往關切，協助後續處理。

警方初步調查，除了張姓婦人車輛，還有9車因此鈑金被刮花、撞凹，車燈、保險桿被撞掉等損傷。張姓婦人沒有酒駕，為何會轉彎失控，還在釐清，並依規定開立車禍事故聯單及製作筆錄。

花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供
停在自家車庫內的紅色轎車，也受到這起事故波及。圖／民眾提供
停在自家車庫內的紅色轎車，也受到這起事故波及。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，附近住戶、車主聽到聲響到場查看。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，附近住戶、車主聽到聲響到場查看。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供
花蓮慈濟醫院對面停車場，今天下午發生老婦人駕車轉彎失控，連撞9車的意外，幸好無人受傷。圖／民眾提供

停車場 車禍

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