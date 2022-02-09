台東近年春節爆竹意外釀2死1傷 消防局籲勿亂買煙火

台東年初一發生男子遭高空煙火炸破額頭送醫不治，8年前也曾發生小女童遭沖天炮射破喉嚨死亡，去年也有男子遭煙火衝入嘴巴險丟命。台東縣消防局籲民眾，切勿購買來路不明煙火。

大年初一台東縣海端鄉21歲李姓男子購買「菊先銀」專業高空煙火施放，疑似因點燃後未見煙火升空，急忙探頭察看，不料，煙火瞬間爆發，將李男右臉頰、額頭當場炸裂，送醫後不治。

去年春節，關山鎮23歲男子在小年夜施放煙火，他以為煙火已經施放完畢，想將煙火移至路邊，沒想到還有一顆煙火未施放完畢，突然衝入嘴巴爆炸，口腔內深度灼傷，布滿炭粒，咽喉快速腫脹，醫院予以插管治療保住性命。

另外，103年春節台東市石川部落8歲女童和一群小朋友放煙火，遭到「蘋果火箭」沖天炮射到喉嚨，血流如注，送醫後不治。

台東縣消防局救災救護指揮中心今天呼籲，元宵節即將到來，民眾施放爆竹煙火的使用率會再增加，請勿購買來路不明（電商通路、FB等）及未附加認可標示之爆竹煙火，專業煙火（含高空煙火等煙火彈）一般民眾未依法申請許可不得施放，購買合法爆竹必須遵守一般爆竹煙火標示中的安全使用規範進行施放，切勿任意拆解組裝爆竹煙火及私自非法改造加工。

選購一般爆竹煙火產品務必須附有經內政部認可之專業機構（財團法人危險物品安全基金會或國立雲林科技大學）認可標示，選擇空曠地點燃放，不可同時大量施放，亦不可對人、建築物、易燃物施放；12歲以下兒童施放爆竹煙火，應由父母或大人陪同；飛行類及升空類爆竹煙火燃放須先固定妥當，並應對空垂直發射。