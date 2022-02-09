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拜年後返鄉 疑疲勞駕駛追撞鄰車釀禍
嘉義市陳姓男子過年期間到北部親友處拜年，年假結束趕回嘉義，疑因疲勞駕駛衝撞路邊車輛，車頭變形、安全氣囊爆開、零件四散，陳男眼角腫脹、胸痛，意識清楚自行下車，消防救護人員協助就醫診療。市消防局提醒民眾勿抱持著「再撐一下就到了」錯誤觀念，於適當地點休息，養足體力後再上路，莫因一時輕忽造成自己或他人受傷，得不償失。
市消防局今天上午9時許接獲報案，嘉義市大溪路附近發生車禍，立即由德安分隊趕往救援，抵達現場發現兩輛自小客車撞在一起，兩車車頭嚴重變形，車內安全氣囊爆開，車體零件四散，令人怵目驚心，救護人員擔心雙方駕駛受傷狀況，但車內並沒有發現駕駛。
救護人員在現場員警引導下才知道24歲駕駛陳姓男子已自行脫困於路旁，評估傷勢，陳男表示有胸痛，右眼角有紅腫。
陳男表示，因過年到北部拜年，又急於返家處理要事，因睡眠不足，一時恍神，不慎撞向停於路旁自小客車，自行下車查看，沒想到會撞得這麼嚴重。
救護人員給予救護處置後，將傷者送往衛福部嘉義醫院診療，相關肇事原因由警方調查處理中。
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