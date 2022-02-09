桃園捷運綠線工程吊車翻覆 吊臂不舉砸中工程車

桃園市捷運綠線在蘆竹區中正北路的工地今天下午發生工安意外，現場拆卸捷運高架橋梁胸牆鋼模和吊掛作業的時候，地面上的吊車突然不穩「頭重腳輕」翻覆，長近10公尺的吊臂前段整個「趴下」砸中路邊載鋼模的工程車，工地人員也連忙閃避；雖然吊掛前就封閉車道，但還是嚇壞其他經過的車輛。

捷運工程局現場人員在意外發生後急忙封鎖現場，下令先停工，隨即察看損害情形與確認無人受傷。吊臂砸中工程車的時候司機不在車上，不過吊車車體翻覆的時候撞上旁邊小吃店（未營業）的遮雨棚，連紅綠燈交通號誌桿也被撞倒落地，開車經過的民眾在網路留言「嚇死我了」、「還以為出現巨大蜈蚣（翻車）」、「這（操作）執照到底是怎麼發的」。

捷工局表示，桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程今天下午1點25分發生吊車操作不當的翻覆事件，現場本來就是施工封閉路段，並無人車經過，意外事故發生前施工團隊正進行蘆竹區中正北路1108-1號前高架橋梁的胸牆鋼模拆除作業，因編號P13-20橋墩已完成胸牆混凝土澆置，吊車操作人員要將鋼模拆除，並移置中正北路上的另一處工區，結果操作不當吊車失去重心不慎翻覆，直接撞擊到一旁待命的吊卡車及周邊燈桿、號誌桿與店家雨遮，所幸未造成任何人員受傷。

施工廠商隨後調派2台吊車將傾倒的吊車儘速扶正、駛離現場。因意外發生在中正北路的北向車道，事故發生後現場立即停工，目前中正北路696號至蘆興街口，東側往北方面封閉，已派遣義交人員指揮現場交通，協助用路人改由西側雙向通行。捷工局強調將依契約檢討統包商及監造單位責任和處罰，另外砸壞雨棚、交通號誌桿和工程車由承包商負責賠償。

支援的吊車還沒到現場前，一度設法搶救讓吊車能夠回正，不過因為車體龐大短時間還無法處理，只見吊臂倒下反而把「倒頭栽」的車體撐起來懸在空中。桃園市勞動檢查處指出，受限人員編制和設備，桃園市的捷運和鐵路地下化工程由勞動部職業安全衛生署管轄，已經將相關訊息反映給職安署，署將派員前往了解工程是否有疏失，是否為重大工安意外也要由勞動部認定。