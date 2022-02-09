快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中少婦廁所早產生女嬰 僅出生19天與父母躺同床死亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市出生19天的女嬰在今天清晨被同床的父母發現，躺臥在床上無生命跡象，警、消到場時，確認女嬰已死亡，據查，女嬰的林姓生母年僅22歲，上月21日早產在廁所內生下女嬰，嚇得林女與丈夫趕緊到醫院就醫，經住院一周後出院，未料今晨起床時，發現女嬰已躺在床上「一動也不動」，全案今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，林姓女子（22歲）無業，與擔任板模工的簡姓男子（29歲）結婚，婚後懷孕，今年1月21日，林女上廁所時，胎中女嬰早產生出，當時林女懷胎約36周，嚇得林女趕緊與丈夫將女嬰送醫，女嬰出生後有黃疸，住院一周後出院，女嬰出院後，與林女、簡住在西屯區逢甲路的出租套房內，三人同睡一床。

今天凌晨零時許，林女餵完女兒之後，預計4小時後再餵奶，凌晨4時許時，女嬰沒有哭鬧，仍會搖動雙手，林女未再餵奶，未料清晨7時許，簡準備上班時，發現躺在牆壁邊的女兒已經沒有呼吸、心跳，趕緊通知警、消到場，但經救護人員確認，女嬰已明顯死亡，沒有送醫。

據查，女嬰身體無明顯外傷，也無死亡已久沉積的大面積屍斑，僅有零星的小紅點，研判死亡時間不長，簡與林女都無家暴的素行前科，也非低收入戶，家庭狀況尚屬單純，案發後，林女疑有產後憂鬱症，警詢時情緒激動，警方已通知社會局社工到場協助安撫情緒，全案已在下午報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市一名出生19天的女嬰今天清晨被父母發現死在床上，檢察官今天下午相驗，釐清死因。圖／報系資料照
台中市一名出生19天的女嬰今天清晨被父母發現死在床上，檢察官今天下午相驗，釐清死因。圖／報系資料照

早產

延伸閱讀

台南資深優良教師強制猥褻女童 法官判賠145萬元

台中未滿月女嬰死亡有屍斑 檢警相驗追死因

敘利亞西北嚴寒凍死女嬰 父悲痛：她摸起來像一塊冰

為了100萬元...窮父母拿掉避孕器懷第6胎賣親生骨肉

相關新聞

影／新北男開車不熟路況失控 衝撞臨停6機車幸擦傷

新北市26歲張姓男子，今天下午1時許，駕車行經新北市五股區成泰路三段513號前，疑不熟悉當地路況，整輛車突然失控，往路旁...

街友有房卻歸不了家？那些在城市游離無根的租客

如果你每月收入在八千元到一萬元左右，卻需要花費五千元去租一間僅以木板違法隔間的狹小雅房，還必須和十幾個人共用衛浴，你會寧願去住有人關照、提供衣食和寒冬臨時庇護的臺北車站嗎？

基隆警因應開學在即 將連3天鎖定12路段強力取締違停

因應學校開學在，基隆市警察局為維持學童用路安全及交通秩序，特別針對民眾檢舉違規停車的12處熱門路段，規畫為期3天的「嚴重...

街友淪為官僚中的人球 社會安全網的破洞何時能補全？

自2011年以來，台北市在各方努力下，街頭的氛圍友善多了，2017年幾個民間團體合力面向公眾，推動「貧窮人的台北」倡議至今，更進一步撐開了討論空間，多元彈性的服務百花齊放、實務經驗逐漸累積交流。

拜年後返鄉 疑疲勞駕駛追撞鄰車釀禍

嘉義市陳姓男子過年期間到北部親友處拜年，年假結束趕回嘉義，疑因疲勞駕駛衝撞路邊車輛，車頭變形、安全氣囊爆開、零件四散，陳...

桃園捷運綠線工程吊車翻覆 吊臂不舉砸中工程車

桃園市捷運綠線在蘆竹區中正北路的工地今天下午進行吊掛作業的時候，疑似地面上的吊車重心不穩翻覆，長近10公尺的整條吊臂向下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。