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台中少婦廁所早產生女嬰 僅出生19天與父母躺同床死亡
台中市出生19天的女嬰在今天清晨被同床的父母發現，躺臥在床上無生命跡象，警、消到場時，確認女嬰已死亡，據查，女嬰的林姓生母年僅22歲，上月21日早產在廁所內生下女嬰，嚇得林女與丈夫趕緊到醫院就醫，經住院一周後出院，未料今晨起床時，發現女嬰已躺在床上「一動也不動」，全案今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。
據查，林姓女子（22歲）無業，與擔任板模工的簡姓男子（29歲）結婚，婚後懷孕，今年1月21日，林女上廁所時，胎中女嬰早產生出，當時林女懷胎約36周，嚇得林女趕緊與丈夫將女嬰送醫，女嬰出生後有黃疸，住院一周後出院，女嬰出院後，與林女、簡住在西屯區逢甲路的出租套房內，三人同睡一床。
今天凌晨零時許，林女餵完女兒之後，預計4小時後再餵奶，凌晨4時許時，女嬰沒有哭鬧，仍會搖動雙手，林女未再餵奶，未料清晨7時許，簡準備上班時，發現躺在牆壁邊的女兒已經沒有呼吸、心跳，趕緊通知警、消到場，但經救護人員確認，女嬰已明顯死亡，沒有送醫。
據查，女嬰身體無明顯外傷，也無死亡已久沉積的大面積屍斑，僅有零星的小紅點，研判死亡時間不長，簡與林女都無家暴的素行前科，也非低收入戶，家庭狀況尚屬單純，案發後，林女疑有產後憂鬱症，警詢時情緒激動，警方已通知社會局社工到場協助安撫情緒，全案已在下午報請檢察官相驗，釐清死因。
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