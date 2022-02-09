影／近30年損失300坪土地 地主怨：路面5度拓寬還是塞

昨天上午新北市泰山區新五路一段發生大火，燒毀3棟千坪鐵皮廠房，起火原因到今早都還在調查釐清。店家門前懸掛的拒區段徵收抗議布條，卻意外引發話題。新五路拓寬數次交通依舊雍塞，地主不免抱怨：「只要路不夠寬，就拿我們（土地）開刀，有用嗎？車還是塞。」

昨天上午新北市泰山區新五路一段火警，燒毀3棟千坪鐵皮廠房。本報資料照，記者曾伯愷／攝影

受波及的地主盧先生說，30年前這邊都是農地，因緊鄰蘆洲疏洪道，時因下雨後開始淹水，所以當時政府將這一區塊列「禁建區」，但這幾年時空背景改變，也不淹水了，就陸續解禁「禁建」。

盧先生回憶近30年前，當時政府要在這區塊蓋建高速公路並設交流道。當時地主們考量當地發展，就配合政府徵收土地。就這樣新五路從原本的2線道開始，陸續拓寬到3線道、4線道，到前年又說因為要增建一條要交流引道，所以又要進行第5次區段徵收。

盧先生說，這幾十年來，他們家的土地從近1800坪持有面積，陸續因拓寬路面被政府徵收300多坪。每一次路面擴寬，沿線地主自家土地，就限縮一個車道面積。地主配合政府徵收，土地退縮到現在，整條新五路已是全台灣，設有交流引道下來最大條的平面道路，但有用嗎？還不塞。

前年政府把這邊規劃成「塭仔圳楓江重劃區」新五路又要拓寬，並進行第5次區段徵收，我們又要配合退縮土地。但原本新五路就已經很塞，聽說鄰近重劃區（塭仔圳）要規劃成工業區，這樣到時候眾多聯結車從交流道下來，交通不就更塞。

「只要路面不夠拓寬，就拿我們地主開刀。」盧先生說，對於地主來說，現有道路面積已經夠大了，實在不贊成繼續拓寬。交流道只有一條，所有車輛都要往這條路上去，怎會不塞，這是整體規劃的問題，是要怎樣讓路面汽車消化掉，而不是一直把路拓寬。