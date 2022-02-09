快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／近30年損失300坪土地 地主怨：路面5度拓寬還是塞

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天上午新北市泰山區新五路一段發生大火，燒毀3棟千坪鐵皮廠房，起火原因到今早都還在調查釐清。店家門前懸掛的拒區段徵收抗議布條，卻意外引發話題。新五路拓寬數次交通依舊雍塞，地主不免抱怨：「只要路不夠寬，就拿我們（土地）開刀，有用嗎？車還是塞。」

昨天上午新北市泰山區新五路一段火警，燒毀3棟千坪鐵皮廠房。本報資料照，記者曾伯愷／攝影
昨天上午新北市泰山區新五路一段火警，燒毀3棟千坪鐵皮廠房。本報資料照，記者曾伯愷／攝影

受波及的地主盧先生說，30年前這邊都是農地，因緊鄰蘆洲疏洪道，時因下雨後開始淹水，所以當時政府將這一區塊列「禁建區」，但這幾年時空背景改變，也不淹水了，就陸續解禁「禁建」。

盧先生回憶近30年前，當時政府要在這區塊蓋建高速公路並設交流道。當時地主們考量當地發展，就配合政府徵收土地。就這樣新五路從原本的2線道開始，陸續拓寬到3線道、4線道，到前年又說因為要增建一條要交流引道，所以又要進行第5次區段徵收。

盧先生說，這幾十年來，他們家的土地從近1800坪持有面積，陸續因拓寬路面被政府徵收300多坪。每一次路面擴寬，沿線地主自家土地，就限縮一個車道面積。地主配合政府徵收，土地退縮到現在，整條新五路已是全台灣，設有交流引道下來最大條的平面道路，但有用嗎？還不塞。

前年政府把這邊規劃成「塭仔圳楓江重劃區」新五路又要拓寬，並進行第5次區段徵收，我們又要配合退縮土地。但原本新五路就已經很塞，聽說鄰近重劃區（塭仔圳）要規劃成工業區，這樣到時候眾多聯結車從交流道下來，交通不就更塞。

「只要路面不夠拓寬，就拿我們地主開刀。」盧先生說，對於地主來說，現有道路面積已經夠大了，實在不贊成繼續拓寬。交流道只有一條，所有車輛都要往這條路上去，怎會不塞，這是整體規劃的問題，是要怎樣讓路面汽車消化掉，而不是一直把路拓寬。

盧先生記得第四次徵收協調會時，有官員曾說過「這條（新五路）是全台灣有交流道下來，最大的平面道路」，拓寬後絕對不會再塞車。」但這話猶言在耳，也才一年多就馬上破功，又要第5次改建一個引道徵收，城鄉局還派員四度鑑界，詢問官員卻只會踢皮球回說：「我也不知道會這樣子」這第5次徵收一過，到時候交通打結再看誰會出來踢皮球。

現場殘景。記者曾伯愷／攝影
現場殘景。記者曾伯愷／攝影
現場殘景。記者曾伯愷／攝影
現場殘景。記者曾伯愷／攝影
新北市城鄉局已四度派員前來鑑界。記者曾伯愷／攝影
新北市城鄉局已四度派員前來鑑界。記者曾伯愷／攝影
拒區段徵收布條，意外引發話題。記者曾伯愷／攝影
拒區段徵收布條，意外引發話題。記者曾伯愷／攝影

區段徵收 淹水 重劃區

延伸閱讀

桃園捷運綠線G09站用地 臨中正路面地上物已全拆除

下雨+地震 台2線落石 驚見山壁有巨大孤石倒懸岌岌可危

黨產會指沒錢買不當取得土地 國民黨：買房要全現金？

黨產會：國民黨不當取得革實院用地追徵32億 元利付8億和解

相關新聞

影／新北男開車不熟路況失控 衝撞臨停6機車幸擦傷

新北市26歲張姓男子，今天下午1時許，駕車行經新北市五股區成泰路三段513號前，疑不熟悉當地路況，整輛車突然失控，往路旁...

街友有房卻歸不了家？那些在城市游離無根的租客

如果你每月收入在八千元到一萬元左右，卻需要花費五千元去租一間僅以木板違法隔間的狹小雅房，還必須和十幾個人共用衛浴，你會寧願去住有人關照、提供衣食和寒冬臨時庇護的臺北車站嗎？

基隆警因應開學在即 將連3天鎖定12路段強力取締違停

因應學校開學在，基隆市警察局為維持學童用路安全及交通秩序，特別針對民眾檢舉違規停車的12處熱門路段，規畫為期3天的「嚴重...

街友淪為官僚中的人球 社會安全網的破洞何時能補全？

自2011年以來，台北市在各方努力下，街頭的氛圍友善多了，2017年幾個民間團體合力面向公眾，推動「貧窮人的台北」倡議至今，更進一步撐開了討論空間，多元彈性的服務百花齊放、實務經驗逐漸累積交流。

拜年後返鄉 疑疲勞駕駛追撞鄰車釀禍

嘉義市陳姓男子過年期間到北部親友處拜年，年假結束趕回嘉義，疑因疲勞駕駛衝撞路邊車輛，車頭變形、安全氣囊爆開、零件四散，陳...

桃園捷運綠線工程吊車翻覆 吊臂不舉砸中工程車

桃園市捷運綠線在蘆竹區中正北路的工地今天下午進行吊掛作業的時候，疑似地面上的吊車重心不穩翻覆，長近10公尺的整條吊臂向下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。