七旬翁駕車停空地突失火 警現場發現可疑物品
嘉義縣民雄鄉嘉惠火力發電廠旁空地，今天下午傳出1輛轎車起火，警消到場時，車輛已燒到焦黑，駕駛座的男子全身99%、3度灼傷，對痛雖有反應，但到院前意識昏迷，目前仍在醫院搶救中，警方在駕駛座旁發現一個可疑的玻璃瓶，正釐清事故原因。
警方根據車牌，追查轎車車主身分是32歲陳姓男子，傷者疑是他70歲父親，據了解，傷者家住民雄鄉福樂村，並不是火力發電廠員工，也沒有相關關聯，沒發現外力介入痕跡，陳翁並沒與人有糾紛或過節，初步排除他人縱火可能性，不過現場也沒留下遺書。
嘉義縣消防局中午12點57分獲報有車輛起火，雙福分隊救護和消防車到場，陳姓男子全身3度灼傷，送往大林慈濟醫院，目前仍在與死神拔河。
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