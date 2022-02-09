假扮派駐葉門美女軍官 聊天用簡體字 5旬男險遭詐

桃園1名51歲的單身陳姓男子在網路交友軟體，結識美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊暱稱「GLTEa」的軍官，2人大談網路戀愛，對方稱要從英國寄送文件至陳男台灣住處，以需支付運費為由，要求陳男匯款12萬至指定帳戶，所幸匯款時行員機警報案，警方費了九年二虎之力才成功阻詐。

桃園1名51歲的單身陳姓男子在網路交友軟體，結識美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊，險遭詐12萬元。記者翁唯真／翻攝

昨下午2時30分許，中壢警分局中壢派出所員警接獲玉山銀行中壢分行報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，員警到場了解發現陳男欲匯款12萬給其素未謀面的網友，對方聲稱從英國寄包裹至台灣的海關需要運費，要求陳男匯款。

在警方和陳男溝通的過程中，陳男表示，去年12月底透過交友軟體結識了駐紮葉門暱稱「GLTEa」的美籍女軍官，雙方透過LINE通訊軟體聯絡，對方以言蜜語攻勢哄騙陳男後，便要求陳男幫她保管一件重要軍事文件，並從英國寄包裹至台灣，更表達欲來台灣與陳男見面，陳男深信美女軍官就是真愛，因此對對方深信不疑。

中壢警分局呼籲，民眾對於來路不明的交友訊息要過濾，提高謹慎，詐騙集團常利用人性騙取信任，接著透過人們想擁有愛的渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全，絕對不要輕易聽信指示去金融機構匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

遭詐男子直到上門前都對女子深信不疑。記者翁唯真／翻攝

女子提供網站要求陳男填寫資料，全部都是簡體字。記者翁唯真／翻攝