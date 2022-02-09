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輪椅乘客未緊靠乘坐區 司機涉右轉彎害摔下輪椅身亡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

基隆客運王姓司機，2021年10月3月傍晚5時許，駕駛客運在新北市金山區搭載行動不便的康姓輪椅乘客上車，不料在行駛到淡水興仁路，沒注意輪椅未固定、牢靠在殘障人士乘坐區，右轉彎速度太快，導致康摔下輪椅，送醫不治身亡，士林地檢署依過失致死罪嫌起訴王姓司機。

起訴指出，輪椅乘客搭乘公車時，公車司機本應注意依規定將輪椅乘客用固定輪椅、安全帶等安全設備，固定在殘障人士乘坐區，防止車輛行進中不慎摔落。

檢方認定，王姓司機未注意此事，去年10月3日傍晚5時許，駕駛客運從金山行駛到淡水興仁路，涉嫌右轉彎速度太快，導致康摔下輪椅，頭皮有開放性傷口、創傷性蜘蛛網膜下出血、右膝受傷、肺炎合併敗血症，送醫不治。

59歲王姓司機坦承犯行。檢方依照交通事故現場圖、行車紀錄器、外籍看護工供詞等證物認定，吳姓司機涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

淡水 公車

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