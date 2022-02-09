輪椅乘客未緊靠乘坐區 司機涉右轉彎害摔下輪椅身亡

如果你每月收入在八千元到一萬元左右，卻需要花費五千元去租一間僅以木板違法隔間的狹小雅房，還必須和十幾個人共用衛浴，你會寧願去住有人關照、提供衣食和寒冬臨時庇護的臺北車站嗎？

2022-02-08 16:15