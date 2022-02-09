紫南宫拜拜回程迷路 導航竟導到防汛道

不要只相信導航!彰化縣二林鎮陳姓民眾春節期間開車帶家人到南投竹山鎮紫南宮拜拜，回程時用導航卻在二水鄉濁水溪防汛道路迷路近一小時，幸好二水源泉派出所所長陳慶堂等人巡邏經過，才協助民眾「脫困」，陳慶堂說，已連續二年都發生民眾去拜拜回程導航開到防汛道路受困事件，建議民眾對路況不熟者，導航最好選擇比較大的道路走，避免走捷徑，以免迷途。

「民眾黑夜迷途在防汛道路開了一小時就是開不出來，真的會心裡毛毛的」陳慶堂說，已連續二年有民眾到知名南投紫南宮拜拜，回程靠導航卻在彰化二水鄉濁水溪畔防汛道繞了一小時繞不出來。

陳慶堂與警員曾怡傑2月6日晚間6點多在簽巡濁水溪河岸巡邏箱，發現有一部上前關心，果然駕駛陳先生帶著一家人到南投縣紫南宮拜拜，回程時遇上大塞車，就啟用導航系統，但開到二水在防汛道迷失方向，怎樣都開不出去。

陳慶堂二人即開警車前導，將陳先生帶到南通路、水森路口，再請陳先生用導航導到田中鎮斗中路麥當勞，在主要道路幹線就可輕易開回二林了。

由於南投竹山鎮紫南宮發財金在春節期間相當熱門，去年過年期間也有一對夫妻帶小孩從北部特地南下到紫南宮參拜，回程也是被導航導到二水鄉濁水溪畔防汛道路，由於在防汛道路和產業道路對外地人而言像走迷宮，加間夜間視線不良，竟繞了一個多小時也繞不出來，後來繞進農民大果園，還被不知情的農民關上出入口的門而出不來，最後是打110報警，源泉派出所派員警出動，才讓民眾脫困。