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巨資心血付之一炬 波及店家：有懷疑縱火，但無法確定

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天上午發生在新北市泰山區新五路一段家具賣場大火，今天上午火調人員、3間受災承租業者到場，但疑似起火點遭崩塌鐵皮建物壓住，無法立即移開勘察。對於外傳有人為縱火可能，受波及的業者表示「有懷疑，但不能確定。」

受波及的業者36歲陳先生說，6年前向地主承租這鐵皮建物，與朋友合夥開設家具賣場，當初花了他們3千多萬裝潢店面，還買進1千多萬元的「台灣訂製家具」，就是想在此好好經營，不料，昨天一把無情火將他們6年來的心血燒付一炬。

對於起火原因眾說紛紜，陳先生說，去年起火戶前一位租客（也是開家具賣場），曾因租期問題與房東鬧得不愉快。去年7、8月間，起火戶店門口，連續兩個禮拜被人惡意停滿一整排汽車，阻止他們繼續營業，當時店家還報警處理，未料不久租客就自行搬離。

另外，整條新五路一段沿線，店家門前懸掛「楓江區段徵收」抗議布條，有人暗指可能與這次起火有關，會不會是其中一件事情衍伸「人為縱火」的可能？陳先生低調地說，有這樣的懷疑，但無法肯定會不會跟其中一案有關，因為目前還沒有證據，沒辦法確定。

對於新五路一段沿街店面所懸掛的抗議徵收布條，陳先生解釋，不是業者們懸掛抗議的，有聽聞是里長或是其他人所懸掛，因為政府要做道路拓寬，必須徵收部分店家前面用地，導致沿線店家的面積要往內退縮。

至於受影響程度，陳先生說原本店面所設置的地方，必須往內退縮，部分建物還有可能做修改或是遷移，因為每一間店面退縮面積不一樣，所以影響大小也會有所不同。至於退縮幾公尺，目前政府單位鑑界的位置還未確定，所以到底要退縮多少，他們也無法確知。

災損的部分，陳先生表示「還無法估算」，相關後續賠償問題，得等到火調人員調查報告出爐，案件進入司法程序後，再與起火戶商談賠償事宜。

今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
今天上午火調人員與受災戶重回現場勘查。記者曾伯愷／攝影
業者表示，新北市府最近一次到場劃鑑界。記者曾伯愷／攝影
業者表示，新北市府最近一次到場劃鑑界。記者曾伯愷／攝影
業者表示，抗議區段徵收標語，不是他們懸掛的。記者曾伯愷／攝影
業者表示，抗議區段徵收標語，不是他們懸掛的。記者曾伯愷／攝影

縱火 災損

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