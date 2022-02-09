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男深夜闖幼兒園偷錢 包放窗外露餡竟反嗆警不通人情

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子今天凌晨爬窗侵入幼兒園行竊，隨身包包卻放窗外，引起警方注意並擴大搜索，隨即被發現反鎖在辦公室內無路可逃；男子謊稱入內「休息」，直到被搜出1萬8000元贓款後才惱羞認栽，抱怨警方「大過年的」不通人情，仍被依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，大樹派出所今天凌晨2時40分許接獲保全公司報案，稱樹仁二街某幼兒園警報器發報，疑似有不明人士侵入。

警方獲報火速到場，會同保全及園方兵分多路巡視校園四周，包括廁所、儲物間、教室，隨後在操場找到一個背包，裡面裝有一大串鑰匙、飲料、礦泉水等，確認非園內所有，疑似有不明人士侵入跡象，隨即擴大搜查。

隨後園方在一間辦公室發現人影，馬上將門由外上鎖，將入侵的林姓男子（35歲）困在裡面，並叫來員警處理。

林男辯稱，自己爬窗戶進入幼兒園只是「想休息」，沒有要做壞事，但員警隨即在他的衣服口袋內起獲贓款1萬8000餘元；監視器也拍到他在操場徘徊一分多鐘，持手電筒向內探照，隨後攀登侵入。

林男百口莫辯，轉而抱怨員警不近人情「大過年的幹嘛這樣」，但仍當場遭到逮捕，警詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

林男口袋中被搜出贓款1萬8000多元，讓他百口莫辯。記者楊湛華／翻攝
林男口袋中被搜出贓款1萬8000多元，讓他百口莫辯。記者楊湛華／翻攝
警方會同園方、保全仔細搜索校園角落。記者楊湛華／翻攝
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林男遭反鎖在辦公室內，坐困愁城，竟荒唐辯稱「只是休息」。記者楊湛華／翻攝
林男遭反鎖在辦公室內，坐困愁城，竟荒唐辯稱「只是休息」。記者楊湛華／翻攝
林男徘徊操場一分多鐘，隨後攀爬窗戶侵入幼兒園，全程都被監視器拍下。記者楊湛華／翻攝
林男徘徊操場一分多鐘，隨後攀爬窗戶侵入幼兒園，全程都被監視器拍下。記者楊湛華／翻攝
林男入侵幼兒園，卻將包包放在戶外，被員警發現，確認有外人侵入。記者楊湛華／翻攝
林男入侵幼兒園，卻將包包放在戶外，被員警發現，確認有外人侵入。記者楊湛華／翻攝

幼兒園 桃園 贓款

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