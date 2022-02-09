2外籍男子出遊綠島遭撞 今凌晨後送台東救治無生命危險

2名外籍男子昨出遊台東綠島時，於深夜步行返回民宿途中，遭1輛許男駕駛自小客車撞上，2人當場彈飛重摔，造成2人身體多處撕裂及骨折，海巡第15隊接獲通報後，派出巡艇於今天凌晨將2人後送台東，所幸2人沒有生命危險。肇事駕駛疑酒駕送辦。

分別來自海地及印尼籍的男子，偕女友前往綠島出遊，昨深夜10點50分一行人用完餐後，步行返回民宿，未料，許姓男子開車疑似未注意車前狀況，迎面撞到2名外籍男子，當場彈飛摔落地面，紛紛倒地不起，民眾發現立刻通報消防隊救援。

救護人員抵達現場時，2名外籍男子身體多處撕裂及骨折，其中1名還昏迷過去，被緊急送往衛生所救治。由於天候因素影響，空勤黑鷹直升機無法出動，改由海巡第15隊派出巡艇，今天凌晨2點多將2人後送台東富岡漁港，再由醫護人員轉送馬偕醫院。

據了解，而2名外籍男子經過救治，目前已無生命危險，至於事故原因，許男於警詢時表示當時視線昏暗，沒有注意到有人，但警方經過酒測，許男酒測值超標，依公共危險移送台東地檢偵辦。