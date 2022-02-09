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影／公車切到機車專用道 害女騎士犁田全身傷肇逃
台中市黃姓女子前天騎車行經北區英才路、民權路時，在一處彎道遭轉彎的公車右後輪擦撞，黃女犁田摔倒在地，全身擦挫傷，幸好未遭車輪捲入，經送醫後無大礙，但肇事的公車在擦撞後駛離，第二警分局通知豐原客運肇事陳姓司機到案，陳辯稱不知有發生碰撞，今天依肇事逃逸等罪移送法辦。
據查，黃姓女子（34歲）前天晚上10時許，騎車沿北區英才路往民權路方向行駛，行經案發地點，豐原客運的公車因要駛入彎道，右後輪切到機車專用道，當時騎到機車專用道的黃姓女子，遭公車右後輪擦撞後，連人帶車摔倒在地，四肢有多處擦挫傷，公車則是在肇事後駛離，沒有留在現場。
台中市第二警分局交通分隊獲報到場，黃女經就醫後無生命危險，經酒測後無酒精濃度，另詢問豐原客運業者，帶領陳姓肇事司機（46歲）配合調查，並提供行車記錄器、公車駕駛勤前酒測紀錄等資料佐證。
客運業者表示，司機出車時，實施呼氣酒駕檢測，無飲酒情形，肇事司機也已經到交通分隊製作警詢筆錄。
第二警分局交通分隊表示，已調閱事故相關監視器、行車影像還原事實，肇因初判是公車變換車道或方向不當，全案在今天依肇事逃逸、過失傷害等罪，函送台中地檢署偵辦。
第二警分局長陳家銘說，大型車事故多肇因於「視野死角」、「內輪差」與「安全距離」等問題，呼籲機車騎士遇到大型車輛時要保持「安全距離」不要併行，且應予禮讓，並至少保持 2 公尺間隔，才能避免碰撞意外，以保障自身安全。
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