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媽媽剛打疫苗追不上逃家女兒 警察相助街頭上演溫情劇

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮分駐所警員蔡佾璋、溫捷恩、役男林洧立日前執行執行巡邏勤務，在麥寮鄉中山路上，發現一名約10多歲的女孩在街上獨自奔跑，又不像是在慢跑運動，過不久，後方又有一名黑衣婦女神色緊張、邊走邊打手機且臉色蒼白，好像在追人。

警車駛近這名行色匆忙的婦女，並搖下車窗詢問「有什麼需要幫忙嗎？」，這名氣喘吁吁的婦女急忙回說「女兒跑走追不到，快！快幫我追回來！」。「右轉嗎？」車內警員問清方向，也明白原來前方剛剛看到的跑步女孩是她女兒。

警方火速幫忙追上，很快在另一條鄉街看到這名身穿白衣女孩，警方將她攔下，這名小女孩也顯得害怕，下車連忙安撫，「沒事沒事」「妳媽媽在找妳，妳稍等一下等媽媽來」。

因天冷寒冷，這名白女孩穿著單薄，手中緊握著一枚硬幣，警察問她冷不冷，哪裡不舒服？小女孩說，她要去買東西找小阿姨。後來她媽媽趕來仍氣喘不停急著說明。

這位媽媽說，因為麥寮比較冷，她要將女兒轉到台北，當天她要上班，才出門不久就接獲二女兒電話說姊姊情緒失控跑出家門不知去向，於是她連忙趕回來，並在住家附近街上四處找尋，後來她在街上遠處有看女兒身影，就趕緊追上，但不管在後方如何呼喊，女兒都不理她，越跑越遠。

這位媽媽說，配合上班，她才剛打完疫苗身體不適，追女兒力不從心，無法追上，幸好遇上警察幫忙，太感謝了。警察勸導小女孩要聽媽媽話，有什麼事用說的就好，這名婦女才說，女兒12歲，有情緒障礙問題，獨自外出一定會發生危險，感謝警方主動幫忙才找回女兒。

在員警一翻軟語溫言開導下，原本情緒不穩的小女孩，才平靜地與媽媽一起坐上警車回家。台西分局長黃念生表揚警員的主動精神，化解一起家庭危難，並強調加強重要節日期間勤務不打烊，提醒民眾有問題可隨時打110報案求助，警方會提供必要的協助。

一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝
一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝
一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝
一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝
一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝
一名12歲女孩逃家，剛打完疫苗的媽媽追不上，警車幫忙追回女兒，化解危難。記者蔡維斌／翻攝

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