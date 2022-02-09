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男進展間假裝買車 竟直接開走保養好的車子遭判刑
張姓男子因缺錢花用，2008年跑進新竹地區一間LEXUS汽車展間，向業務員佯稱要購車，伺機觀察環境，發現車場一輛剛保養完的RX330休旅車，便藉故支開業務員，趁車廠員工無暇注意之際將車子直接開去高雄，以3至4萬元轉賣，車主發現愛車失竊，向檢警報案；新竹地院審理終結，依竊盜罪將張判刑5月。
判決書指出，張男因缺錢花用，2008年3月21日下午2點多走進一間LEXUS汽車展間，向業務員佯稱想購車，在對方介紹車款時伺機觀察周遭環境，張男在汽車展間耗了5個多小時，於晚間7點40分看見由詹姓車主持有、剛保養完的RX330休旅車（價值85至90萬元）停放在廠內，便藉故支開業務員，趁車廠員工無暇注意之際，直接到鑰匙櫃取出該車鑰匙，將車開離。
張男得手後，竟直接將休旅車開往高雄變賣，獲得3至4萬元現金，詹姓車主發現保養完的愛車遭竊，傻眼之餘在新竹廠廠長協助下向檢警報案，最後檢警採證人員在現場採集張當天使用的杯具上生物跡證後送驗，驗出DNA與張相符，全案才告偵結。
法官認為，張男犯案時正值青年，卻不以正當方式謀取財物，僅因缺錢花用，就伺機竊取適停放在LEXUS汽車展間保養廠內的休旅車，除嚴重損及被害人財產權利外，其行為也對社會治安、交易秩序帶來嚴重影響，考量張坦承犯行，該間LEXUS汽車展間已與保險公司先賠償被害人損失，由張與該間LEXUS汽車展間接洽，並賠償73萬元，雙方達成和解，顯見張有悔意，並有彌補對方的行為，審酌依竊盜罪判刑5月，易科罰金15萬元。
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