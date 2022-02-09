男進展間假裝買車 竟直接開走保養好的車子遭判刑

張姓男子因缺錢花用，2008年跑進新竹地區一間LEXUS汽車展間，向業務員佯稱要購車，伺機觀察環境，發現車場一輛剛保養完的RX330休旅車，便藉故支開業務員，趁車廠員工無暇注意之際將車子直接開去高雄，以3至4萬元轉賣，車主發現愛車失竊，向檢警報案；新竹地院審理終結，依竊盜罪將張判刑5月。

判決書指出，張男因缺錢花用，2008年3月21日下午2點多走進一間LEXUS汽車展間，向業務員佯稱想購車，在對方介紹車款時伺機觀察周遭環境，張男在汽車展間耗了5個多小時，於晚間7點40分看見由詹姓車主持有、剛保養完的RX330休旅車（價值85至90萬元）停放在廠內，便藉故支開業務員，趁車廠員工無暇注意之際，直接到鑰匙櫃取出該車鑰匙，將車開離。

張男得手後，竟直接將休旅車開往高雄變賣，獲得3至4萬元現金，詹姓車主發現保養完的愛車遭竊，傻眼之餘在新竹廠廠長協助下向檢警報案，最後檢警採證人員在現場採集張當天使用的杯具上生物跡證後送驗，驗出DNA與張相符，全案才告偵結。