聽新聞
test
0:00 / 0:00
「美體小舖」負責人昏倒死亡 子控醫美負責人獲不起訴
「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年到台北市松江路「法漾診所」接受美容療程，在廁所昏迷，住院後病逝，黃慧娟之子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死罪。台北地檢署查出屬於自然死亡，給予兩人不起訴處分。
檢方調查，2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的醫美診所，被林姓護理師發現昏倒在洗手間，緊急叫救護車急送台北馬偕醫院，但黃慧娟仍陷入昏迷，一直住院到9月30日宣告不治。
黃慧娟之子曾峙屏懷疑，母親在事發當天去診所接受肉毒桿菌治療，懷疑是傅姓負責人和林姓護理師施作侵入性治療不當，導致母親昏迷最後死亡，因此控告兩人涉嫌過失致死罪。
兩人到案後否認犯罪，辯稱當天是進行一般保養、美容療程，不需醫師執照，且當天黃慧娟是在換衣服時被發現昏倒，當時還沒開始進行療程，林女發現後還曾幫黃慧娟施作CPR。
檢察官調查，黃慧娟在加護病房的病例記載，臉部的確有有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，且黃在去診所的前幾天，曾和傅男用微信討論過「肉毒」，不過沒有約時間，家屬也只知道黃會去做醫美，不知何時去哪裡接受過性治療。
檢察官會同法醫解剖，沒在黃慧娟體內發現常見毒藥物成分。法醫研究所鑑定結果研判，黃是因心臟結構問題，引發心因性休克，屬於自然死亡，且查無其他積極事證，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言