快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「美體小舖」負責人昏倒死亡 子控醫美負責人獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年到台北市松江路「法漾診所」接受美容療程，在廁所昏迷，住院後病逝，黃慧娟之子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死罪。台北地檢署查出屬於自然死亡，給予兩人不起訴處分。

檢方調查，2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的醫美診所，被林姓護理師發現昏倒在洗手間，緊急叫救護車急送台北馬偕醫院，但黃慧娟仍陷入昏迷，一直住院到9月30日宣告不治。

黃慧娟之子曾峙屏懷疑，母親在事發當天去診所接受肉毒桿菌治療，懷疑是傅姓負責人和林姓護理師施作侵入性治療不當，導致母親昏迷最後死亡，因此控告兩人涉嫌過失致死罪。

兩人到案後否認犯罪，辯稱當天是進行一般保養、美容療程，不需醫師執照，且當天黃慧娟是在換衣服時被發現昏倒，當時還沒開始進行療程，林女發現後還曾幫黃慧娟施作CPR。

檢察官調查，黃慧娟在加護病房的病例記載，臉部的確有有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，且黃在去診所的前幾天，曾和傅男用微信討論過「肉毒」，不過沒有約時間，家屬也只知道黃會去做醫美，不知何時去哪裡接受過性治療。

檢察官會同法醫解剖，沒在黃慧娟體內發現常見毒藥物成分。法醫研究所鑑定結果研判，黃是因心臟結構問題，引發心因性休克，屬於自然死亡，且查無其他積極事證，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年到台北市松江路「法漾診所」接受美容療程，在廁所昏迷，住院後病逝，黃慧娟之子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死罪。台北地檢署查出屬於自然死亡，給予兩人不起訴處分。圖／本報資料照。
「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年到台北市松江路「法漾診所」接受美容療程，在廁所昏迷，住院後病逝，黃慧娟之子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死罪。台北地檢署查出屬於自然死亡，給予兩人不起訴處分。圖／本報資料照。

醫美 肉毒桿菌

延伸閱讀

男在廟前燒樹葉昏倒 2警未施救反被控過失致死不起訴

搞烏龍！馬爾濟斯美容完被抱錯 一臉嫌棄「瞇眼狂盯」：你誰啊？

80歲老翁鹹豬手磨蹭女護理師胸部 性騷擾判拘役20天

學測重考生墜樓案 警專聲明澄清

相關新聞

影／新北男開車不熟路況失控 衝撞臨停6機車幸擦傷

新北市26歲張姓男子，今天下午1時許，駕車行經新北市五股區成泰路三段513號前，疑不熟悉當地路況，整輛車突然失控，往路旁...

街友有房卻歸不了家？那些在城市游離無根的租客

如果你每月收入在八千元到一萬元左右，卻需要花費五千元去租一間僅以木板違法隔間的狹小雅房，還必須和十幾個人共用衛浴，你會寧願去住有人關照、提供衣食和寒冬臨時庇護的臺北車站嗎？

基隆警因應開學在即 將連3天鎖定12路段強力取締違停

因應學校開學在，基隆市警察局為維持學童用路安全及交通秩序，特別針對民眾檢舉違規停車的12處熱門路段，規畫為期3天的「嚴重...

街友淪為官僚中的人球 社會安全網的破洞何時能補全？

自2011年以來，台北市在各方努力下，街頭的氛圍友善多了，2017年幾個民間團體合力面向公眾，推動「貧窮人的台北」倡議至今，更進一步撐開了討論空間，多元彈性的服務百花齊放、實務經驗逐漸累積交流。

拜年後返鄉 疑疲勞駕駛追撞鄰車釀禍

嘉義市陳姓男子過年期間到北部親友處拜年，年假結束趕回嘉義，疑因疲勞駕駛衝撞路邊車輛，車頭變形、安全氣囊爆開、零件四散，陳...

桃園捷運綠線工程吊車翻覆 吊臂不舉砸中工程車

桃園市捷運綠線在蘆竹區中正北路的工地今天下午進行吊掛作業的時候，疑似地面上的吊車重心不穩翻覆，長近10公尺的整條吊臂向下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。