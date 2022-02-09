「美體小舖」負責人昏倒死亡 子控醫美負責人獲不起訴

「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年到台北市松江路「法漾診所」接受美容療程，在廁所昏迷，住院後病逝，黃慧娟之子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死罪。台北地檢署查出屬於自然死亡，給予兩人不起訴處分。

檢方調查，2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的醫美診所，被林姓護理師發現昏倒在洗手間，緊急叫救護車急送台北馬偕醫院，但黃慧娟仍陷入昏迷，一直住院到9月30日宣告不治。

黃慧娟之子曾峙屏懷疑，母親在事發當天去診所接受肉毒桿菌治療，懷疑是傅姓負責人和林姓護理師施作侵入性治療不當，導致母親昏迷最後死亡，因此控告兩人涉嫌過失致死罪。

兩人到案後否認犯罪，辯稱當天是進行一般保養、美容療程，不需醫師執照，且當天黃慧娟是在換衣服時被發現昏倒，當時還沒開始進行療程，林女發現後還曾幫黃慧娟施作CPR。

檢察官調查，黃慧娟在加護病房的病例記載，臉部的確有有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，且黃在去診所的前幾天，曾和傅男用微信討論過「肉毒」，不過沒有約時間，家屬也只知道黃會去做醫美，不知何時去哪裡接受過性治療。