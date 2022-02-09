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再傳坐墊詐欺？警方查出遊客吃東西放置包包誤會一場
大年初九天公生，王姓女子昨晚7點多到台南市中西區天壇首廟拜拜後，發現在忠義路停放機車上多了一個包包，懷疑是詐騙手法，馬上以智慧手機錄影並報警處理。警員到場後查證，發現是莊姓男子為了方便吃東西，隨手將包包放在王女機車上，結果是誤會一場。
有網友在臉書粉絲專頁「大口吃、大口玩台南」上PO文，內容提到如果大家有看到不明包包在機車上，「不要碰，直接報警。」最安全。網友報警後，在警察未到之前，突然有名男子說包包是他的，不能確定是不是坐墊詐欺手法，但類似狀況大家最好提高警覺。
台南市警二分局說，經查此案是昨晚上7點，因許多遊客到台灣首廟天壇參加天公生祭拜活動，莊姓男子因圖吃東西之一時之便，乃將自身所有皮包隨手放置於身旁他人機車上，造成王姓女機車車主到場要騎乘時發現皮包可疑乃報警處理。經警方到場深入查證後，皮包為莊所有，且並無所懷疑詐欺或其他不法情事。警方也呼籲，民眾如有發現周邊可疑人事物，可隨時撥打110請警方到場處理。
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