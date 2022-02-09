再傳坐墊詐欺？警方查出遊客吃東西放置包包誤會一場

大年初九天公生，王姓女子昨晚7點多到台南市中西區天壇首廟拜拜後，發現在忠義路停放機車上多了一個包包，懷疑是詐騙手法，馬上以智慧手機錄影並報警處理。警員到場後查證，發現是莊姓男子為了方便吃東西，隨手將包包放在王女機車上，結果是誤會一場。

有網友在臉書粉絲專頁「大口吃、大口玩台南」上PO文，內容提到如果大家有看到不明包包在機車上，「不要碰，直接報警。」最安全。網友報警後，在警察未到之前，突然有名男子說包包是他的，不能確定是不是坐墊詐欺手法，但類似狀況大家最好提高警覺。