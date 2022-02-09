聽新聞
test
0:00 / 0:00
廢棄鐵桶做成爆竹模型 台南消防員創意防火宣導
台南市和緯消防分隊員發揮創意巧思，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導，吸引往來民眾目光。消防局第六大隊大隊長邱淵明今天說，春節期間，民眾大量使用電器及電源，用電量增加，使用電器請牢記五不一沒有口訣，防範電器火災。
和緯分隊繼耶誕節推出人偶消防宣導系列後，再出新花樣，這次主題和緯消防隊員以2天時間，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶製作爆竹造型並貼上喜氣春聯進行防火宣導。
邱淵明表示，和緯分隊員發揮巧思搭配年節主題，進行防火宣導提醒民眾年節期間，使用爆竹煙火應注意爆竹煙火有無認可標示並注意使用說明。
由於春節期間民眾返鄉使用電器及電源用量增加，邱淵明提醒民眾，如果長久未使用電器通電前，須先注意是否積汙並進行清潔，使用電器牢記六口訣5不1沒有，包括用電不超過負載，電線不綑綁折損，插頭不潮溼汙損，電源插座不用不插，電器周圍不放可燃物、沒有商品安全標章的電器不用等原則，共同防範電器火災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言