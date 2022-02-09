廢棄鐵桶做成爆竹模型 台南消防員創意防火宣導

台南市和緯消防分隊員發揮創意巧思，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導，吸引往來民眾目光。消防局第六大隊大隊長邱淵明今天說，春節期間，民眾大量使用電器及電源，用電量增加，使用電器請牢記五不一沒有口訣，防範電器火災。

和緯分隊繼耶誕節推出人偶消防宣導系列後，再出新花樣，這次主題和緯消防隊員以2天時間，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶製作爆竹造型並貼上喜氣春聯進行防火宣導。

邱淵明表示，和緯分隊員發揮巧思搭配年節主題，進行防火宣導提醒民眾年節期間，使用爆竹煙火應注意爆竹煙火有無認可標示並注意使用說明。