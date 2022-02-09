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廢棄鐵桶做成爆竹模型 台南消防員創意防火宣導

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市和緯消防分隊員發揮創意巧思，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導，吸引往來民眾目光。消防局第六大隊大隊長邱淵明今天說，春節期間，民眾大量使用電器及電源，用電量增加，使用電器請牢記五不一沒有口訣，防範電器火災。

和緯分隊繼耶誕節推出人偶消防宣導系列後，再出新花樣，這次主題和緯消防隊員以2天時間，利用廢棄水帶、廢棄鐵桶製作爆竹造型並貼上喜氣春聯進行防火宣導。

邱淵明表示，和緯分隊員發揮巧思搭配年節主題，進行防火宣導提醒民眾年節期間，使用爆竹煙火應注意爆竹煙火有無認可標示並注意使用說明。

由於春節期間民眾返鄉使用電器及電源用量增加，邱淵明提醒民眾，如果長久未使用電器通電前，須先注意是否積汙並進行清潔，使用電器牢記六口訣5不1沒有，包括用電不超過負載，電線不綑綁折損，插頭不潮溼汙損，電源插座不用不插，電器周圍不放可燃物、沒有商品安全標章的電器不用等原則，共同防範電器火災。

台南市和緯消防分隊員發揮創意巧思，以廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導，吸引往來民眾目光。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊員發揮創意巧思，以廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導，吸引往來民眾目光。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊員以廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導。圖／和緯消防分隊提供
台南市和緯消防分隊員以廢棄鐵桶，製作成爆竹模型，並貼上喜氣春聯進行電器防火宣導。圖／和緯消防分隊提供

春聯 春節

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