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降低大型車肇事率 南警緊盯「黑盒子」
大型車輛如發生車禍，往往相當嚴重，為降低大型車肇事率，台南市警六分局昨天在台17線設置活動地磅，攔檢8輛大型車，其中行車紀錄器無法正常使用或安裝不確實計有3件，將依違反道交條例18之1第3項開罰9千至1萬2千元。
針對增修道路交通管理處罰條例第18條之1規定，警方對於2018年1月1日起新登檢領照的大客車、大貨車，及2020年9月4日起新登檢領照總重量逾3500公斤至5000公斤，且全長6公尺以下的小貨車，有無裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器，或裝設後有無正常運作及依規定保存紀錄等項目加強取締。
昨天上午9點至12點，交通組結合交通警察大隊於台17線設置活動地磅，全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛重點違規，總計攔檢8輛，其中行車紀錄器(大餅)無法正常使用或安裝不確實計有3件。
大型車的行車紀錄器外觀類似黑盒子，裡面負責記錄的紙卡即俗稱「大餅」，具有連續記錄汽車瞬間行駛速率、行車時間以及車輛行駛距離。
交通組說，依據道路交通安全規則第39條1規定，自2020年起，大型車需裝設行車視野輔助系統。未依規定裝設者，將處汽車所有人最高2萬4000元罰鍰；即使裝了行車視野補助系統，但行車時無法正常運作，最高也處以1萬8000元罰鍰，並均責令其參加臨時檢驗。
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