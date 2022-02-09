降低大型車肇事率 南警緊盯「黑盒子」

大型車輛如發生車禍，往往相當嚴重，為降低大型車肇事率，台南市警六分局昨天在台17線設置活動地磅，攔檢8輛大型車，其中行車紀錄器無法正常使用或安裝不確實計有3件，將依違反道交條例18之1第3項開罰9千至1萬2千元。

針對增修道路交通管理處罰條例第18條之1規定，警方對於2018年1月1日起新登檢領照的大客車、大貨車，及2020年9月4日起新登檢領照總重量逾3500公斤至5000公斤，且全長6公尺以下的小貨車，有無裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器，或裝設後有無正常運作及依規定保存紀錄等項目加強取締。

昨天上午9點至12點，交通組結合交通警察大隊於台17線設置活動地磅，全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛重點違規，總計攔檢8輛，其中行車紀錄器(大餅)無法正常使用或安裝不確實計有3件。

大型車的行車紀錄器外觀類似黑盒子，裡面負責記錄的紙卡即俗稱「大餅」，具有連續記錄汽車瞬間行駛速率、行車時間以及車輛行駛距離。