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影／牽機車撞鄰車壓傷人 男女當街大吵警當人肉牆
台中市林姓老翁昨天中午忘記機車停放位置，心情焦躁，求助警方到場協助，林在尋獲機車後，在騎離現場時，不慎撞到旁邊機車，機車傾倒壓到范姓女子小腿，雙方高分貝在現場爭吵，警員充當「人肉城牆」，化解二人糾紛。
據查，昨天中午12時許，林姓老翁（66歲）因忘記機車停放位置，在南屯區永春路前尋找，但遍尋不著機車，急得像熱鍋上的螞蟻，路過民眾見狀協助報警求援。
第四警春社派出所警員蔡明哲獲報到場，隨即陪同林在附近找尋，最後機車於原停放處200公尺處尋獲，林原欲騎車準備離去，發動油門時，不慎撞倒停放在車格的機車。
機車傾倒時，壓到在路旁講電話的范姓女子小腿，范女受到驚嚇氣急敗壞，大聲指責林不是，原本頻頻道歉的林男瞬間惱羞成怒，不甘示弱咆哮范女態度惡劣，雙方你ㄧ言我ㄧ語。
警員蔡明哲眼見衝突越演越烈，採人肉城牆，阻隔雙方，避免肢體接觸，並不斷安撫雙方情緒，兩人才恢復冷靜；在警員耐心調解下，雙方以和解收場，化解衝突。
第四警分局春社所所長邱柏昌表示，民眾遇到突發狀況，務必保持冷靜，勿因受情緒影響，做出不理性舉動，必要時立即撥打110報案專線報警，以維自身安全。
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