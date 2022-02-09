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台東男子疑喝茫掉落大圳 幸運撿回一命

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東60歲邱姓男子疑不剩酒力，昨深夜徒步返家途中，竟墜落一旁農田灌溉大圳，幸運的是這幾天大圳調節水量，水勢減緩邱被卡在水中，消防隊員據報順利將人救上來。

「聽到大圳有喊叫聲，才看到有人落水。」目擊民眾說，他探頭靠近一看，發現一名男子在水中不斷喊叫，擔心有危險立即報警，還好當時水不大，人一直坐在水中。

消防隊員抵達現場，利用梯子下去大圳裡，並將繩索將人牢牢綁住後，合力又拉水推，才順利把人拉上岸，男子沒有大礙，不過，可能男子喝太多了，不時還胡言亂語，讓警消很困擾。

據了解，邱男距離家不到2百公尺，可能是喝太多不剩酒力，才會不小心失足掉落大圳，好在平時水流強勁的大圳，因調節水量，水勢減緩，才未將人沖走，幸運撿回一條命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東60歲邱姓男子疑不剩酒力，昨深夜徒步返家途中，竟墜落一旁農田灌溉大圳，幸運的是這幾天大圳調節水量，水勢減緩邱被卡在水中，消防隊員據報順利將人救上來。圖／讀者提供
台東60歲邱姓男子疑不剩酒力，昨深夜徒步返家途中，竟墜落一旁農田灌溉大圳，幸運的是這幾天大圳調節水量，水勢減緩邱被卡在水中，消防隊員據報順利將人救上來。圖／讀者提供

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