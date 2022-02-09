計程車自撞分隔島翻落 兩機車遭壓1騎士頭傷、骨折送醫
新北市三重區一輛計程車，今天清晨載客，卻不慎自撞中山便橋分隔島翻落下匝道口，整輛車還壓上路經下匝道的兩部機車，所幸現場僅1名騎士頭部撕裂傷、左側肋骨骨折，緊急送醫後並無大礙，至於肇事原因有待調查釐清。
經查證，69歲黃姓計程車運將，今天清晨近6時許載著一名客人，途中行經新北市三重區中山便橋下匝道口（台一高架往新莊方向），卻不慎自撞匝道口分隔島，撞擊瞬間整輛計程車翻落匝道處，當場壓到路經的兩部機車，造成1名41歲葉姓騎士頭部右側撕裂傷、左側肋骨骨折，意識清醒，無生命危險。。
警消獲報派員趕抵，經檢視黃姓運將沒有受傷、乘客無礙自行離去，緊急後送葉姓騎士就醫，所幸並無生命危險。事後警方對肇事駕駛酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言