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計程車自撞分隔島翻落 兩機車遭壓1騎士頭傷、骨折送醫

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一輛計程車，今天清晨載客，卻不慎自撞中山便橋分隔島翻落下匝道口，整輛車還壓上路經下匝道的兩部機車，所幸現場僅1名騎士頭部撕裂傷、左側肋骨骨折，緊急送醫後並無大礙，至於肇事原因有待調查釐清。

經查證，69歲黃姓計程車運將，今天清晨近6時許載著一名客人，途中行經新北市三重區中山便橋下匝道口（台一高架往新莊方向），卻不慎自撞匝道口分隔島，撞擊瞬間整輛計程車翻落匝道處，當場壓到路經的兩部機車，造成1名41歲葉姓騎士頭部右側撕裂傷、左側肋骨骨折，意識清醒，無生命危險。。

警消獲報派員趕抵，經檢視黃姓運將沒有受傷、乘客無礙自行離去，緊急後送葉姓騎士就醫，所幸並無生命危險。事後警方對肇事駕駛酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

計程車自撞分隔島翻落，壓到路過的兩部機車，所幸現場僅1騎士受輕傷。記者曾伯愷／翻攝
計程車自撞分隔島翻落，壓到路過的兩部機車，所幸現場僅1騎士受輕傷。記者曾伯愷／翻攝
計程車自撞分隔島翻落，壓到路過的兩部機車，所幸現場僅1騎士受輕傷。記者曾伯愷／翻攝
計程車自撞分隔島翻落，壓到路過的兩部機車，所幸現場僅1騎士受輕傷。記者曾伯愷／翻攝

計程車 運將

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