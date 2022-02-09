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全面燃燒！過完年才開工 彰化福興鄉木業工廠凌晨大火
才過完年開工，彰化縣福興鄉番社街一家木業工廠，今天凌晨3時許發生大火，彰化縣消防局動用26輛各式消防車前往搶救，由於廠內均是易燃物，火警發生即全面燃燒，直到清晨5時17分才撲滅，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。
今天凌晨，福興鄉番社街這家木業工廠大火即冒出雄雄大火，照亮夜空，消防車呼嘯而過。彰化縣消防局據報後，動用鄰近各消防分隊26輛消防車及53名消防人員趕往現場，消防人員布下水線灌救。
現場1樓鐵皮建物，廠內堆放大量實木，火勢一發不可收拾，迅速全面燃燒，燒毀面積約100平方公尺，經消防人員灌救後，直到清晨5時17分才撲滅，幸好無人傷亡。
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