台中偵查佐值勤躺沙發驟逝 同事買「紙遊艇」助圓夢

台中市第三警分局偵查佐程智遠在5日值班時，被同事發現躺臥在沙發無生命跡象，經檢察官相驗後，確認死因是急性心臟衰竭致死，留下3名女兒，過去曾與程共事的同事，集資買了一艘「紙遊艇」，希望能一圓他退休後環遊世界的夢想。

據透露，程智遠已在警界服務30年多年，這兩年都會跟同事提到，明年6月一定要退休，退休了之後，要搭著遊艇，環遊世界，到處走走，完成夢想，但沒想到卻突然發生憾事，因此過去曾與程在第二、第五、第六警分局共事的同事，合資買了一艘紙遊艇，希望能讓程在另一個世界，一圓夢想。

台中市第三警分局表示，程姓偵查佐工作認真、盡責，4日晚間8時接班時，曾向同事說胸口悶悶的，未料5日上午8時，同事接班時，發現他癱坐在辦公室沙發上不動，已不幸離世，同事均感哀痛。檢察官相驗後，認定死因是急性心臟衰竭死亡。