基隆40噸巨石前天崩落 東北角台2線今晚也有落石擋道

東北角台2線指標83公里處設有防護網的山壁，今晚發生岩層滑動，還好防護網減緩岩石崩落力道，碎石散落靠山側的路面，當時無人車經過，未造成傷亡。公路總局基隆工務段獲報後派員前往清除落石，員警也在現場實施交通管制，維持單線雙向通行。

新北市瑞芳警分局今晚6點多接獲通報，台2線指標83.1K處發生落石，基隆往宜蘭方向車道有成堆的岩石，無法通行。分局勤指中心調派交通分隊、鼻頭派出所共5名警力到場處理，維持行車安全。

公路總局基隆工務段人員晚間6點50分抵達現場，展開清除落石作業，估計施工時間約2小時。落石路段山壁有設攔石網覆蓋，但仍無法抵擋岩層滑動壓力，攔石網下方被擠壓出現破口，落石散落路面。