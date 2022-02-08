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基隆40噸巨石前天崩落 東北角台2線今晚也有落石擋道

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

東北角台2線指標83公里處設有防護網的山壁，今晚發生岩層滑動，還好防護網減緩岩石崩落力道，碎石散落靠山側的路面，當時無人車經過，未造成傷亡。公路總局基隆工務段獲報後派員前往清除落石，員警也在現場實施交通管制，維持單線雙向通行。

新北市瑞芳警分局今晚6點多接獲通報，台2線指標83.1K處發生落石，基隆往宜蘭方向車道有成堆的岩石，無法通行。分局勤指中心調派交通分隊、鼻頭派出所共5名警力到場處理，維持行車安全。

公路總局基隆工務段人員晚間6點50分抵達現場，展開清除落石作業，估計施工時間約2小時。落石路段山壁有設攔石網覆蓋，但仍無法抵擋岩層滑動壓力，攔石網下方被擠壓出現破口，落石散落路面。

北台灣在春節連假期間陰雨綿綿，造成山壁含水量升高。基隆市外木山海岸湖海路山壁前天也發生落石，重約40噸巨石墜落路面，險些砸中1輛休旅車，還有多塊巨石墜落。市府工務處當昨晚清除落石，恢復道路通行，後續將在落石路段建造擋土牆及攔石網防護，接近路面山壁小範圍噴漿穩固坡面，保障人車安全。

東北角台2線指標83公里處今晚發生落石，還好防護網化解崩落力道，且當時無人車經過，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
東北角台2線指標83公里處今晚發生落石，還好防護網化解崩落力道，且當時無人車經過，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
東北角台2線指標83公里處今晚發生落石，還好防護網化解崩落力道，且當時無人車經過，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
東北角台2線指標83公里處今晚發生落石，還好防護網化解崩落力道，且當時無人車經過，未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

落石 基隆 春節 連假

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