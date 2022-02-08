影／高雄楠梓百慕達3車追撞釀1死1傷 71歲駕駛遭重夾身亡

高雄71歲魏姓男駕駛今天下午駕駛小貨車，行經楠陽路橋往加工區方向，疑似因後方71歲小貨車林姓女駕駛未注意車距追撞，進而導致魏男車輛推撞前方公車，受困車內，消防將人救出後，送醫搶救不治；林女則受輕傷，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午1時34分，魏男小貨車駕駛行經加昌路，遭後方林女駕駛的貨車追撞，進而導致車輛推擠碰撞前方57歲的苑姓男子駕駛的客運公車。

當下魏男的貨車被夾在公車與小貨車之間，整輛車頭變形，當下他不斷哀嚎，警消獲報後，利用破壞器於5分鐘內將人救出。魏男當下雙腿骨折，意識模糊，於下午2時19分救出送往榮總救治，於下午3時15分急救不治。

追撞魏男的林女，則有多處擦挫傷，胸部疼痛，意識清楚，送醫治療後無生明危險。是否有酒駕情事仍待警方調查，詳細事故原因仍待釐清。