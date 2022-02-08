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新竹湖口傳死亡車禍...2少年機車雙載撞擊電線桿 1死1重傷

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉中山路一段與八德路一段交叉口，今日下午3時許發生一起死亡車禍，消防局勤務指揮中心指出，現場為1輛機車撞擊電線桿，車上2名少年1死1重傷，詳細車禍原因仍待調查釐清。

消防局勤務指揮中心指出，現場為1台機車雙載，機車不明原因撞擊電線桿，中心派遣湖口分隊2輛救護車前往，現場救護人員回報，2名傷者皆失去生命跡象，分別送往仁慈醫院、及東元醫院搶救。

消防局表示，2名傷者為蕭姓及葉姓少年，皆為18歲，戶籍地分別為新竹縣及桃園市，蕭姓少年送醫搶救後仍宣告不治，葉姓少年送醫後則恢復呼吸、心跳，目前還在開刀搶救中。

警方表示，事故現場無監視器，車禍如何發生，是否為無照駕駛仍在釐清。

新竹縣湖口鄉中山路一段與八德路一段交叉口，今日下午3時許發生一起死亡車禍，消防局勤務指揮中心指出，現場為1輛機車撞擊電線桿，車上2名少年1死1重傷，詳細車禍原因仍待調查釐清。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣湖口鄉中山路一段與八德路一段交叉口，今日下午3時許發生一起死亡車禍，消防局勤務指揮中心指出，現場為1輛機車撞擊電線桿，車上2名少年1死1重傷，詳細車禍原因仍待調查釐清。記者巫靜婷／翻攝

車禍 新竹 救護車

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