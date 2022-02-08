替八旬翁找回經商失敗失聯兒 中警15天找112人助團圓

台中市警局在春安工作期間，加強失蹤人口協尋，根據台中市警局防治科統計，今年1月27日至2月7日的15天內，市警局所轄的15個分局，找回112人，其中有警員替八旬老翁，勸回因經商、婚姻失敗而失聯的兒子返家，讓父子在春節期間團圓。

台中市警局防治科表示，今年年農曆春節期間，為加強失蹤人口查尋，訂定「協尋失蹤人口返家團圓執行計畫」，請市警局所轄的15個分局，落實失蹤人口查尋，經統計轄區15個分局在加強重要節日安全維護工作期間（1月24日至2月7日），總計15天內，找回112人，讓走失的親人返家團圓。

台中市警局防治科指出，其中第四警分局春社所警員陳宏霖、簡鑠儼，在過年前接獲八旬張姓老翁報案，39歲的兒子2年多前到外地打拚事業，但因經商失敗、與妻子感情出現裂痕，而一直音訊全無，張翁希望警方在過年前找回兒子。

警員陳宏霖、簡鑠儼得知後，利用「科技偵防平台」、「車行紀錄」蒐集、拼湊資訊，透過張曾使用過的車輛，聯繫上張男妻，輾轉與張取得聯繫，並將張翁每日殷切等候，盼兒子能早日歸來的心情轉述給張，張才頓悟，同意返家與父親過年，承諾會「好好孝順父親」。

台中市警局防治科說，為加強老人走失案件查尋，民眾可向市政府社會局、民間社福團體（例如老人福利推動聯盟-失蹤老人協尋中心，電話02-25971700）申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時的身分辨識，提醒家裡有走失高風險長輩的家屬，應及早替長輩申請及佩戴。

另外，為協助有走失風險的失智長者、精神病患身分辨識，台中市警局長蔡蒼柏多次在局內會議指示，鑑識中心及各分局加強辦理民眾自願捺印指紋服務，凡符合申請資格者，可自行至警局鑑識中心或各分局（偵查隊鑑識小組）申請；社福團體報名累計10人以上者，可向警局申請派員前往該社團辦理指紋捺印。