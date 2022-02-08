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萬華警稽查八大場所 查獲1通緝犯、28人未落實實聯制

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

為杜絕防疫破口，台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制，函報市府權責單位裁處，另有1名通緝犯在棋牌社內打麻將，也被警方當場查獲，詢後解送歸案。

警方表示，新冠肺炎疫情仍嚴峻，為杜絕防疫破口，昨兵分四路前往轄內清茶館、養生館、棋牌社、網咖、電子遊藝場等46處八大場所，稽查業者、消費者是否落實實聯制等防疫措施。

其中，有28名消費者未落實實聯制，員警檢具相關事證並製作記錄表後，將函報市府權責單位裁處；另，72歲賴姓男子先前因涉侵占案遭通緝，昨晚警方臨檢時仍在漢口街上一間棋牌社內暢打麻將，身分曝光後被員警帶返警所，詢後依法解送歸案。

警方說，疫情未見趨緩前，仍會持續要求店家、酒客及消費者落實防疫規定，並針對進出人員是否持有疫苗小黃卡、實聯制等防疫規定加強取締，呼籲民眾配合警方臨檢及遵循防疫規定，消遣之餘仍要注意公共衛生安全，警方仍將不定期臨檢、每日加強巡查，以共同阻斷傳播鏈，嚴守社區防線，儘早回歸正常生活。

台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華警分局昨加強稽查轄內八大場所，查獲28人未落實實聯制。記者李隆揆／翻攝

實聯制 臨檢 八大場所 麻將 新冠肺炎 疫情

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